31 американский танк Abrams M1A1 отправят в Украину в сентябре

По словам собеседников, в первой партии будет от шести до восьми танков. Всего же США рассчитывают поставить Киеву 31 танк Abrams, что составляет один украинский танковый батальон.







Ранее в Пентагоне не называли точных сроков, говоря, что поставки Abrams могут ожидаться осенью 2023 года. Речь идет о старой модели M1A1 , поскольку на поставку более современной модели А2 ушел бы целый год, уточняет Politico.Ранее в Пентагоне не называли точных сроков, говоря, что поставки Abrams могут ожидаться осенью 2023 года.

Первая партия американских танков Abrams может появиться на фронте в Украине в сентябре 2023 года, пишет Politico.Как сообщили информированные источники издания, в августе власти США планируют отправить партию танков в Германию, где они пройдут окончательный ремонт, а потом будут доставлены в Украину.