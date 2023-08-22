В сети показали яхту «Грейсфул», принадлежащую Путину. ФОТО

Стоимость яхты оценивают в 100 млн долл

Соратники Навального показали яхту, принадлежащую Путину. За месяц до войны в Украине ее экстренно эвакуировали из европейского порта в Россию.Связанную с Путиным яхту «Грейсфул», которая находилась на верфи в Гамбурге, за месяц до начала войны срочно перегнали в Калининград, хотя она должна была пробыть на ремонте не меньше года, выяснили соратники Навального.19 января 2022 года управляющие верфи Blohm + Voss в Гамбурге получили письмо, в котором говорилось, что яхту «Грейсфул», вставшую на ремонт, нужно срочно вернуть владельцу. После этого ремонт, который должен был продлиться еще год, экстренно свернули.Идти своим ходом яхта не могла и ее отбуксировали в порт Калининграда. Эта яхта, как утверждают соратники Навального, принадлежит Владимиру Путину, «который прекрасно понимал, что будет первым, чье имущество попадет под санкции и будет заморожено из-за войны».Ее принадлежность Путину расследователи доказывают в том числе конечным бенефициаром цепи офшоров, на которую она записана — это Петр Колбин, на которого также были оформлены виноградники при дворце Путина в Геленджике.Кроме того, на «Грейсфул», как выяснили соратники Навального, работают те же сотрудники ФСО, которые работали на другой яхте Путина — «Шехерезаде». Также расследователи отмечают, что на фото кабинета, оборудованного на борту яхты, можно увидеть макет самой «Шехерезады» и телефон для спецсвязи, который невозможно найти в открытой продаже — они поставляются только заводом.Яхту «Грейсфул» с Путиным связывает и Минфин США, который в июне 2022 года идентифицировал ее как «заблокированную собственность, в которой есть интерес» российского президента.На борту яхты, как пишут соратники Навального, опубликовавшие ведомость ремонтных работ и фотографии, есть вертолетная площадка, контрастные купели, 25-метровый бассейн, лаунж-зона с роялем и две большие спальни.Общий бюджет яхты с ремонтом только на 2022 год составил 32 млн долларов — или почти три млрд рублей.

Яхта прямосейчас, со специальным сопровождением через весь мир, по Северному морскому пути, идет в Сочи. Спешит к бархатному сезону.



И это просто одна из игрушек, которую Путин использует на выходных пару раз за год. Ради этих нескольких дней тратятся миллиарды, украденные из российского бюджета.

Вот всегда говорят: надо судить по делам, а не по словам. Вот дела, смотрите. Говорит Путин по телевизору одно — идет война, все должны сплотиться, отдать жизнь за защиту родины. А делает другое: платит за журнальный столик больше, чем за жизнь солдата, которого он послал убивать и умирать на никому ненужной войне. Вот настоящие приоритеты Путина — его роскошная жизнь, а все остальные просто расходный материал.

И эвакуация эта из Германии срочная. Вот вы представьте только: сидят Путин, Патрушев, Шойгу, кто еще — планируют уничтожить соседнюю страну. Стереть с лица земли Украину. А потом такой: ох ты батюшки. мужики, про яхту забыли! Срочно вывозим, любой ценой. Война-войной, а без яхты, где танцпол может превратиться в бассейн — никуда.

Ничего кроме этого Путина и его элиты не беспокоит. На дела смотрите, а не слова.

Видео. Как Путин отдыхает во время войны





Источник: navalny.com