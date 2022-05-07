Роскошная яхта Путина «Шахерезада» была арестована в Италии. В сети появились фото и видео

139 метров в длину стоимостью 750 млн долларов. На яхте есть своя небольшая клиника, яхтенный кинотеатр. За защиту от дронов отвечают сразу 4 системы.

Финансовая полиция Италии подтвердила, что яхта принадлежит человеку, "имеющему значительные деловые и экономические связи с представителями правительства РФ, находящимися под санкциями из-за военных действий в Украине".



Согласно мартовскому расследованию Навального, собственник судна - лично Путин, а все члены экипажа яхты - сотрудники ФСО.

Экипировка яхты

На яхте есть две вертолетные палубы, одна из которых включает в себя ангар, тренажерный зал и позолоченную сантехнику. Яхта состоит из шести палуб:

Главная палуба содержит 6 гостевых кают, большую столовую и спа-центр, включающий турецкую баню, сауну, криотерапию и гидромассажную комнату.

Верхняя палуба содержит два VIP-люкса, одна из которых включает фортепиано.

Палуба владельца имеет номера с отдельными ванными комнатами, гардеробными и кабинетами.

Кто владелец яхты?

Яхтой Sheherezade управляет монакская компания Imperial Yachts. На время запуска Lurssen заявила, что яхта будет использоваться «преимущественно в азиатских водах».



Капитан яхты — Гай Беннет-Пирс, а большинство экипажа — россияне.

21 марта 2022 года команда Алексея Навального опубликовала расследование, где проанализировала утёкший список экипажа яхты и установила, что многие его члены работают или имеют связь с Федеральной службой охраны, которая занимается охраной и обеспечением жизнедеятельности действующего президента РФ. Среди них были обнаружены несколько сотрудников президентской резиденции Бочаров Ручей. Из этого был сделан вывод о том, что реальным владельцем яхты является именно Владимир Путин. Расследователи объяснили отсутствие прямых доказательств владения тем, что Путин «никогда не записывает имущество на своё имя».

23 марта российская редакция «Радио Свобода» рассказала, что казначей яхты «Шехерезада» оказалась связана с компанией Burevestnik Group, в прошлом поставлявшей по госзаказу яхты и катера для ФСО и Министерства обороны РФ.



С момента постройки яхты владение ей приписывалось неизвестному олигарху из России или арабских стран. Известно, что суперъяхта была оформлена через офшор.

Власти Италии арестовали 140-метровую яхту «Шахерезада», которая предположительно принадлежит Владимиру Путину.На яхте нет открытых бассейнов — сообщается, что от них отказались по причинам конфиденциальности. Есть крытый бассейн с выдвижным полом, который можно использовать как танцевальную площадку.

Фотографии яхты Путина

В сеть попали фотографии яхты Путина, каюты и палубы.