Мечтал про F-16: в авиакатастрофе в Житомирской области погиб известный украинский пилот

Накануне Дня украинской авиации произошла трагедия – в результате катастрофы погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два летчика (по данным из сети, их позывные – "Минка" и "Проказин").

О трагедии сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины. В ведомстве призвали не манипулировать информацией и дожидаться только официальных источников.

"С грустью сообщаем, что 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов, к сожалению, погибли", – написали в ведомстве.



Также гибель военных пилотов прокомментировал командующий Воздушными войсками генерал-лейтенант Николай Олещук. Он выразил соболезнования семьям погибших героев.

Расследованием обстоятельств гибели трех украинских пилотов занимается Госбюро расследований. Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины), предусматривающая наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

"Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков", – указали следователи.

"Наше знакомство не было долгим, но я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных силах и станет движущей силой уже для нового поколения пилотов. Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом. Вечная память!" – написал некролог в Facebook товарищ "Джуса" Павел Поцелуев.

"Джус" был пилотом истребителя МиГ-29. С началом полномасштабного вторжения России защищал небо Украины. Принимал участие в воздушной обороне Киева.

Он неоднократно давал интервью ведущим западным СМИ, включая The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News. В них он настоятельно призывал союзников начать поставки американских истребителей F-16, и детально пояснял, как они отразятся на преимуществе украинских войск над врагом.

Побратимы защитников украинского неба трогательно почтили их память. Воины сыграли песню на пианино, после чего сожгли его.