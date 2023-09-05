Полное расписание сборной Украины по футболу в 2023 году: календарь, результаты и отчеты матчей

Сборная Украины по футболу в 2023 году принимает участие в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024, который будущим летом пройдет в Германии. "Сине-желтые" попали в группу С, где их соперниками стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта. Наши футболисты проведут восемь официальных встреч.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не стала продлевать контракт с Александром Петраковым. Сначала исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен наставник "молодежки" Руслан Ротань, с которым "сине-желтые" проиграли в Лондоне англичанам. А затем полноценнее трехлетнее соглашение с УАФ подписал Сергей Ребров.

Самым сложным отрезком для украинцев, несомненно, станет сентябрь, когда их ожидает спарка из поединков против англичан и итальянцев. Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины в 2023 году.

23 марта, 19:00. Товарищеский матч. "Брентфорд" – Украина – 0:2 / ОТЧЕТ

26 марта, 19:00. Англия – Украина – 2:0 / ОТЧЕТ

12 июня. 21:45. Товарищеский матч. Германия – Украина – 3:3 / ОТЧЕТ

16 июня, 21:45. Северная Македония – Украина – 2:3 / ОТЧЕТ

19 июня, 19:00. Украина – Мальта – 1:0 / ОТЧЕТ

9 сентября, 19:00. Украина – Англия

12 сентября, 21:45. Италия – Украина

14 октября, 16:00. Украина – Северная Македония

17 октября, 21:45. Мальта – Украина

21 ноября, 21:45. Украина – Италия

Отметим, что на чемпионат Европы выходят две лучшие команды группы. Одно место зарезервировано за хозяевами турнира, немцами, а еще три путевки получат победители плей-офф Лиги наций.