Сожмите кулак и узнайте много нового. Тест, который расскажет о вашей личности

Предлагаем вашему вниманию пройти несложный тест. Нужно, не задумываясь, быстро сложить пальцы в кулак так, как привыкли это делать. И присмотритесь повнимательнее где находится большой палец. "Привычный" кулак поведает о скрытых чертах вашего характера.

1.Вы сжали пальцы в кулак, при этом большой палец плотно прижат к указательному, но не согнут.

Окружающие часто называют таких людей гениями. Они многое знают и умеют эффективно использовать свои знания. Кроме того, такие люди постоянно учатся и хотят узнать больше. Кроме того, они знают, как генерировать отличные идеи, не будучи полностью перегружены ими. Делают они это достаточно просто и органично.

2. Вы сжали пальцы в кулак, при этом большой палец оказался внутри под другими.

Так, обычно делают привлекательные натуры. Вас отличает остроумие и красноречие, но выявлять их перед посторонними вы не решаетесь. Проблема заключается в том, что вы очень застенчивы и не уверены в себе. Окружающим вы кажетесь молчуном, избегающим общения и шумных компаний. Вы не молчун, просто когда попадаете в окружение посторонних для вас людей, над вами берет верх ваша застенчивость. С близкими вы более открыты и выразительны.

Вам присуща вдумчивость, щепетильность, требовательность к себе, склонность к самокритике и излишняя уязвимость. Ваши близкие ценят вас за атмосферу комфорта и спокойствия, создаваемого своим присутствием. Вы склонны к депрессии, нередко огорчаетесь тем, что считаете, что людям с вами трудно, что у вас плохо получается строить отношения и вливаться в компанию. Однако присущие вам радушие и доброжелательность, которые вы иногда стесняетесь показать окружающим, могут помочь в налаживании отношений с людьми.

3. Вы сжали пальцы в кулак, при этом накрыли их большим пальцем сверху.

Такой кулак характерен для креативных личностей, творческих натур. Вы отличаетесь общительностью, привлекательностью, обаянием, которое притягивает к вам других людей. Вас отличает уверенность в своих силах и чувство собственного достоинства. Ваше усердие и ловкость делают вас лидером в любой компании. По своей натуре вы являетесь замечательным руководителем.

Иногда для принятия смелых решений вам мешает страх оказаться не на высоте и потерпеть поражение. Вы тяжело воспринимаете неудачи, считая их ударом по собственному самолюбию. Вы относитесь к людям, зависимым от чужого мнения, вам жизненно необходимы похвалы и одобрительные отзывы окружающих. Без признания другими вас начинают одолевать сомнения в своих силах.

Вас окружает много завистников, поэтому вы часто слышите неодобрительные слова в свою сторону. Не стоит к ним прислушиваться, чтобы не отчаяться.

4. Вы сжали пальцы в кулак, при этом большой палец плотно прижат к указательному.

Это свидетельствует о том, что по своей природе вы альтруист. Вас отличает тяга к знаниям, новым впечатлениям. Вы очень энергичный человек и часто бываете нетерпеливым. Вы относитесь к категории авантюристов и смельчаков.

Больше всего вы стремитесь к признанию и принятию людьми. У вас есть сильный внутренний стержень, помогающий вам выстоять в любой тяжелой жизненной ситуации. Это чувствуют окружающие и тянутся к вам в поисках защиты и поддержки.

Оказывается, люди по-разному сжимают пальцы в кулаки и делают это безотчетно, не задумываясь над этим.