Як ефективно підвищити впевненість у собі? 3 поради від психологині

Як підвищити впевненість в собі? Це питання ставлять собі люди з різними характерами та різного віку. Впевненість – риса, яка не завжди є вродженою. Її, за бажання, можна розвинути будь-коли. Як стати впевненою у собі людиною та як підняти самооцінку, розповідає психологиня Христина Рахубовська.

Один з найпростіших і найефективніших способів – робити те, що у вас добре виходить. Впевненість у собі буде розвиватися паралельно вашому особистому розвитку і досягненням. Здобувайте успіх у тих справах, які в вас добре виходять. Вами будуть пишатися, а це – найкращий стимул для того, аби пробудити в собі упевненість.

Успіх у справах завжди викликає суперечливі відгуки. Одні люди вами пишаються, інші – намагаються вколоти якомога болючіше. Однак це — не привід для того, щоб почати сумніватися в собі та своїх силах.

Найпоширеніші ознаки упевненої поведінки:

прийняття власної зовнішності;

вміння вільно спілкуватися;

відсутність страху самопрезентації та публічних виступів;

розуміння того, що ви хочете і що вам потрібно зробити для досягнення цілі;

прийняття інших думок.



Упевнена у собі людина вміє відстоювати свою точку зору та боротися за неї.

Як же підвищити впевненість у собі?

Важливо зрозуміти, що оточення буде сприймати вас так, як ви самі сприймаєте себе. Впевненістю можна привертати увагу навіть тоді, коли ви зовсім звичайна людина, яка мало чим відрізняється від інших. Впевненість – це інструмент, за допомогою якого можна знайти друзів, цікавих співрозмовників, роботу, допомогу у будь-якій ситуації.

Переваги упевненої поведінки безсумнівні. Такий спосіб спілкування допомагає у будь-якій сфері життя. Впевненість складається з багатьох компонентів. І почати працювати над нею можна у будь-який момент.

Для розвитку впевненості фахівчиня рекомендує дотримуватися простих правил: