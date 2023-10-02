Живой Журнал
Сегодня: Понедельник, 02 Октября 2023    20:14:52
|
Главная » Новости » Общество » 2023 » Октябрь » 2 » 17:22:56
 

Можно ли радоваться и отмечать праздники, когда война продолжается: советы психолога

Сегодня, 17:30:56 178 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Можно ли радоваться и отмечать праздники, когда война продолжается: советы психолога

Отдых и проведение времени с друзьями поддерживают психологическое состояние и держат нас на плаву. Но если мучает дилемма, прилично или нет развлекаться во время войны, то как понять, где предел дозволенного веселья и есть ли он вообще?

ЖЖ выяснил, чем можно отвлечься во время войны и нужно ли себя укорять, если делаешь это.

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Можно ли веселиться во время войны и есть ли границы
  2. Чем можно отвлечься во время войны - советы и методы
  3. Как война влияет на психику человека - главные опасности
 

Можно ли веселиться во время войны и есть ли границы

Дмать, что развлечения и праздники сейчас под табу - ошибка. Психолог, психотерапевт Ольга Голубицкая рассказала, что один из лучших методов - сплотиться, чтобы все ИПСО, информационно-психологические спецоперации россиян, терпели фиаско.

Специалист подчеркнула, что пределы разрешенных развлечений установить невозможно. Ведь разных людей развлекают разные вещи: занятия бегом, походы в кино, на кофе или вино с друзьями.

Для каждого человека это индивидуально. Поэтому установить, что "только так" - невозможно. Разве что, должны быть запреты, которые у нас и есть: на салюты, подобные вещи, которые одинаково триггерны для всех. Это больше связано с физической опасностью, которая нам грозит.


Также врач отметила, что разные люди переживают стресс по-разному и проектируют свой способ на других. С этого и начинается непонимание: люди обобщают и думают, что "если у меня проживать стресс получается вот так, значит, и все должны так проживать". Но такого быть не может.

Чем можно отвлечься во время войны - советы и методы

Эксперт подчеркнула, что не радоваться, не шутить и не смеяться - это деструктивно и никому не помогает.

Что помогает разгрузить психику:

  • Поддержка хороших отношений с семьей и друзьями - это дает понимание, что жизнь продолжается, что можно строить и поддерживать отношения.
  • Веселое времяпрепровождение, шутки и смех - это снимает напряжение и помогает формировать ресурсы для сопротивления всему давлению, которое мы испытываем физически и психологически.
  • Празднования и отмечания - дня рождения, свадьбы, помолвки или просто походы в гости без повода.
  • Участие в общественных мериприятиях, благотворительных вечеринках.


Главное, соблюдать нормы приличия, которые были приняты в обществе и до войны.

Конфликты возникают, когда это происходит уже в каких-то гипер-формах: люди напиваются до беспамятства, говорят обидные слова, ведут себя неподобающим образом. Они тогда в принципе нарушают условные социальные нормы, которые общество все равно выставляет. Такие вечеринки как раз становятся неуместными. 


Психолог советует по мере возможности продолжать привычную жизнь, как до полномасштабного вторжения. И таким образом сопротивляться россиянам, которые считают, что мы не должны ни жить, ни радоваться, ни развиваться.

Что может успокоить нервы во время войны - вечеринки, музыкальные и театральные, благотворительные мероприятия, кино, тематические вечера. Все это помогает отвлекаться от негатива, генерировать энергию и сопротивляться психологическому давлению.

Как война влияет на психику человека - главные опасности

Психологическая разгрузка жизненно необходима человеку и в мирное время, а в военное - тем более. Постоянный стресс, который не находит выхода, может привести к крайне нежелательным последствиям:

  • потере контроля;
  • вспышкам гнева;
  • приступам страха;
  • паническим атакам;
  • серьезным психологическим расстройствам.


Специалист рассказала, как не нервничать во время войны - если не хватает позитива в своем окружении, психологическую разрядку помогут получить в группах поддержки. Также важно заниматься любимым делом, но не разово, а на регулярной основе.

Раз в неделю выходите на то мероприятие, которое вас разгружает. Если вы любите спорт - ездите на велосипеде, занимайтесь бегом или другими тренировками. И это должно быть введено в привычку, потому что тогда это будет психологической профилактикой - когда человек систематически занят какими-то делами, кроме работы и нахождения в напряжении. Такие вещи являются мостиками к жизни человека до вторжения.


Чувствовать себя виноватым за то, что хорошо провели время, не нужно и даже вредно - не совершайте также и эту ошибку. Чувство вины отнимает энергию, человек перестает быть функциональным.

Не стоит заниматься самобичеванием и обижать своими страданиями наших военных, которые сражаются, чтобы мы нормально жили. Лучше как следует повеселитесь, зарядитесь позитивной энергией и направьте ее на добрые дела.

Таня Поляковська, Юлия Петриченко, УНИАН

Тэги: война в Украине, праздники, психология

Новости по теме:

Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо: