Яхта, самолеты и бронепоезд: как Ким Чен Ын из Северной Кореи путешествует за границей

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня 12 сентября 2023 прибыл во Владивосток, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как давно заведено у северокорейских лидеров, роскошный бронепоезд Кима провел в пути более 20 часов, неспешно преодолев около 1200 км. Разумеется, голодать в дороге не пришлось – как сообщается, в поезде есть прекрасно оборудованный ресторан, способный подать к столу Ким Чен Ына, например, свежих омаров, и солидный винный погреб с изысканными французскими винами.



Поезд хорошо забронирован — а потому движется со скоростью около 50 км/ч. Для сравнения, британские скоростные поезда развивают скорость около 200 км/ч, а японские «Синкансены» — 320 км/ч.

Кроме того, приходится учитывать и особенности железнодорожной сети Северной Кореи, которую никак не назовешь современной.

Поезд называется Taeyangho — это корейское слово обозначает солнце, а заодно символически отсылает к основателю КНДР Ким Ир Сену.

Старая традиция

Собственно, первый глава КНДР Ким Ир Сен, дед Ким Чен Ына, и заложил традицию путешествия на бронепоезде. Он путешествовал на нем во Вьетнам и Восточную Европу.

Разумеется, эти поезда тщательно охраняются. Сотрудники службы безопасности проверяют маршруты и станции на предмет бомб и любых других угроз.

Отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир, правивший Северной Кореей с 1994 года до своей смерти в 2011 году, по некоторым данным, путешествовал на поезде, поскольку боялся летать.

В 2001 году Ким Чен Ир 10 дней добирался до Москвы, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

Бронепоезд Ким Чен Ира прибывает в Москву в 2001 году

Российский военачальник Константин Пуликовский, сопровождавший Кима в поездке 2001 года, в своих мемуарах «Восточный экспресс» вспоминал об окружавшей его роскоши: «Можно было заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской и французской кухни».

В поезд доставляли живых омаров, а ящики с красным вином из Бордо и Бургундии привозили из Парижа.

По мнению Пуликовского, даже личный поезд российского президента не мог соперничать с бронепоездом Ким Чен Ира по уровню комфорта.



Другой бывший российский дипломат, Георгий Толорая, в 2019 году рассказал о своем путешествии на том же поезде 2001 года. Он вспоминает, что из Пхеньяна на поезд доставляли такие считавшиеся деликатесами блюда, как ослиное мясо и абалон (вид моллюсков). Не обошлось и без водки «Русский стандарт».

По рассказам обоих россиян, на борту поезда гостей развлекали артисты и певцы.

Согласно сообщениям северокорейских СМИ, Ким Чен Ир умер от сердечного приступа как раз на борту своего бронепоезда.

В ноябре 2009 года консервативная южнокорейская газета Chosun Ilbo сообщала, что в бронепоезде было около 90 вагонов. Вагоны были покрашены в зеленый цвет с желтой полосой, в них были оборудованы конференц-залы, аудитории и спальни, а для проведения брифингов установлены спутниковые телефоны и современные телевизоры.

На других снимках видны красные кожаные кресла в одном из вагонов.

Можно предполагать, что Ким Чен Ын не разделяет страха своего отца перед полетами: он уже несколько раз летал на своем частном самолете российского производства.



Однако на встречу с Путиным во Владивостоке в 2019 году (по-видимому, это была последняя поездка Кима за границу до сегодняшнего дня) он также прибыл на поезде.

Эта поездка, по всей видимости, началась в Пхеньяне и прошла через станцию Туманган на российской границе, где поезд несколько часов переводили на российскую железнодорожную колею.

Частные самолеты

Помимо поездов, Ким передвигается и на других видах транспорта, не отказывая себе в роскоши, которая плохо сочетается с царящей в Северной Корее нищетой.

В мае 2018 года он совершил свой первый международный полет с момента прихода к власти – в китайский город Далянь на встречу с главой КНР Си Цзиньпином.



Считается, что до этого он не раз летал на своем частном борту внутри Северной Кореи.

Этот самолет — советский дальнемагистральный лайнер Ил-62. Местные жители называют его «Чаммэ-1» — это ястреб-тетеревятник, один из символов страны.

Самолет Ил-62 использовался для перевозки делегации Северной Кореи на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее

На белом фюзеляже самолета с двух сторон нанесено официальное название Северной Кореи на корейском языке, а рядом – государственный флаг. На хвосте самолета изображена красная звезда в красном и синем круге.

В самолете вполне современный интерьер, и время от времени в прессе появляются фотографии Кима за работой или принимающего гостей на борту лайнера.

В 2018 году на борту «Чаммэ-1» в Южную Корею прибыла олимпийская делегация КНДР, в том числе сестра главы государства Ким Ё Чжон.



Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что рейс использовал идентификационный номер «PRK-615» — возможно, это символическая ссылка на Совместную декларацию Севера и Юга, подписанная 15 июня 2000 года.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

В 2014 году государственное телевидение Северной Кореи показало документальный фильм, в котором Ким был замечен на борту украинского самолета Ан-148 с логотипом государственной авиакомпании Air Koryo.

А в 2015 году государственные СМИ Северной Кореи даже показали кадры, на которых Ким Чен Ын пилотирует «отечественный» легкий самолет и сидит за штурвалом биплана Ан-2.

Роскошные автомобили

Хотя в Далянь Ким приехал на бронепоезде, по городу он перемещался на своем автомобиле — седане Mercedes-Benz S-Class.

По данным южнокорейской газеты JoongAng Ilbo, его привезли на том же самом бронепоезде.

Ким Чен Ын также пользуется автомобилями класса люкс и отдает предпочтение Mercedes-Benz S-Class

Как сообщает газета, машина, произведенная в 2010 году, обошлась казне примерно в 2 млрд корейских вон — 1,8 млн долларов.

Машина Кима также была замечена во время саммита двух Корей в 2018 году в Пханмунджоме.

Сообщалось, что на саммит также привезли его личный автомобиль-туалет.

В 2015 году сеульский сайт DailyNK тоже сообщил, что в один из автомобилей автоколонны, которую использует Ким, встроен индивидуальный туалет.

Загадочная яхта

Государственные СМИ Северной Кореи не раз показывали, как лидер страны катается на катерах, подводной лодке, автобусах и даже на горнолыжном подъемнике.

Как считается, ассортимент транспортных средств в его распоряжении весьма богат, но в зарубежных поездках большинство из них пока не было замечено.

Когда в мае 2013 года государственные СМИ опубликовали фотографии его визита на рыболовецкую станцию, находящуюся в ведении армии, журналисты NK News заметили на заднем плане яхту.



Никаких доказательств того, что это судно принадлежит Киму, нет. Неясно даже, как его удалось доставить в страну, учитывая международные санкции на предметы роскоши, давно действующие в отношении КНДР.

Однако, принимая во внимание стоимость яхты — около 7 млн долларов, — понятно, что ее владелец — не рядовой кореец. Многие иностранные СМИ тогда называли Кима хозяином судна.

В июне 2015 года вашингтонская радиостанция Radio Free Asia сообщила, что на вилле Кима на берегу озера в провинции Южный Пхенан обнаружилась новая вертолетная площадка.

Нашедший ее сотрудник Института США и Кореи при Школе перспективных международных исследований Джонса Хопкинса предположил, что вертолетом может пользоваться семья Кима или его гости.