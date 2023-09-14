Развитие IT-рынка в Украине: текущая ситуация и перспективы на 2024 год. АНАЛИТИКА

СОДЕРЖАНИЕ

Сектор информационных технологий (IT) несколько десятилетий продолжает привлекать общественное внимание, превратившись в отдельный экономический и социокультурный феномен в Украине. Генераторами хайпа вокруг АйТи традиционно были не только относительно высокая средняя зарплата в твердой валюте и низкий порог входа для активных молодых людей, но и безумные ежегодные темпы роста выручки, существенная экспортная ориентация. Следовательно - высокая платежеспособность IT как сегмента, в частности в глазах банкиров и риэлторов.Однако, несмотря на жизнестойкость, продемонстрированную IT-рынком на начальном этапе полномасштабной войны, в 2023 году начали поступать нелестные сигналы об ухудшении ряда индикаторов рекрутинга, деловой активности и финансового состояния рынка информационных технологий. Анализ открытых данных позволяет разобраться, что сейчас происходит с экономикой IT-рынка, какие компании удерживают лидерские позиции по доходам, а также какие регионы Украины остаются наиболее перспективными для IT-бизнеса.Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк с помощью инструмента YouControl.Market подготовил секторальное исследование основных изменений и новых тенденций экономического развития украинского IT-рынка во время полномасштабной войны.





Как мы считали

58.21 Издание компьютерных игр

58.29 Издание другого программного обеспечения

62.01 Компьютерное программирование

62.02 Консультирование по вопросам информатизации

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

62.09 Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем

63.11 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах

63.12 Веб-порталы

Что сейчас с экспортом IT-услуг?



*кредит статьи платежного баланса "Компьютерные услуги" (соответственно КПБ6)

(Данные: НБУ, Госстат. Аналитика: YouControl.Market)

Где сконцентрированный IT-бизнес в Украине?

сосредоточение образовательно-научных центров в городах-миллионниках и 100-тысячниках, обеспечивающих постоянный приток техническо-образованных и англоязычных специалистов в сектор;

критическая масса системообразующих зарубежных или местных IT-компаний , формирующих спрос на рынке труда, благодаря высокой капитализации обеспечивают непрерывный поток высокооплачиваемых заказов и становятся социально-ответственными ядрами локальных IT-кластеров;

развитие городской IT-экосистемы на базе кластерного объединения заинтересованных участников и стейкхолдеров вокруг общих интересов и экономии затрат на масштабах, в том числе софинансирования образовательных и инфраструктурных инициатив, а также коллективной защиты от рейдерства или немотивированного превышения власти со стороны регуляторов;

проактивная городская политика и высокий уровень урбанистического комфорта , в свою очередь, могут существенно усилить жизнестойкость и темпы масштабирования местной ИТ-экосистемы, если сектор информационных технологий не на словах, а на деле рассматривается муниципальными властями как приоритетное стратегическое направление развития общества.

Какие IT компании стали лидерами по доходам на рынке?

Как изменились доходы IT-бизнеса во время войны?

Как и где растет количество украинских IT-ФЛПов?