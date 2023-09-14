ТОП-15 продуктов питания, которые чаще всего покупали летом 2023 в Украине

Специалисты сервиса доставки продуктов Zakaz подвели итоги онлайн-продаж лета 2023 и подготовили интересную аналитику ТОП-продуктов, пользовавшихся популярностью этого жаркого сезона в заказах покупателей.



Сервис доставляет продукты из сетей крупнейших супермаркетов страны, таких как: METRO Cash&Carry, NOVUS, МегаМаркет, WINETIME, VARUS, Auchan, Таврия В, Восторг, ULTRAMARKET, КОСМОС, ЭКО маркет и с рынка "Столичный" в Киеве. Сотрудничество с ритейлерами позволяет компании проследить спрос онлайн-клиентов и определить список ТОП продуктов, которые заказывали украинцы с июня по август текущего года через сайт и мобильное приложение сервиса.

Популярные товары в июне 2023

вода минеральная; банан; картофель молодой; яйца куриные; напиток газированный Schweppes; молоко ультрапастеризованное; филе куриное; пиво; сахар; бумага туалетная; масло сливочное; кабачок; молодая капуста; помидор розовый; огурец гладкий.

Спрос среди покупателей и ТОП товары онлайн-заказов летом 2023

Популярные товары в июле.

вода минеральная;

картофель молодой;

молоко ультрапастеризованное;

банан;

филе куриное;

морковь молодая;

пиво;

яйца;

напиток газированный Schweppes;

помидор розовый;

напиток газированный Coca-Cola;

апельсин;

масло сладкосливочное;

нектарин;

красный перец.

Популярные товары в августе

вода минеральная;

банан;

арбуз;

картофель молодой;

филе куриное;

апельсин;

напиток газированный Schweppes;

пиво;

молоко ультрапастеризованное;

яйца;

помидор розовый;

напиток газированный Coca-Cola;

лимон;

баклажан

лук репчатый молодой.

Ежегодно в жаркий летний сезон значительно растет спрос и продажи напитков как среди b2b-, так и среди b2c-клиентов. Так, по статистике продаж уже в первый месяц в список 15-ти лидерских позиций корзины в десятки тысяч заказов попали минеральная вода, пиво и газированный напиток Schweppes. Специалисты отмечают, что значительной популярностью категория "напитки" пользуются у клиентов b2b-сегмента из сферы HoReCa (рестораны и общепита) и офисов компаний, заказывающих продукты в большом количестве. Напомним, что у Zakaz нет ограничений относительно объема и габаритов заказа. То есть покупать продукты можно в прямом смысле тоннами. Компания часто разрабатывает подобные оптовые закупки от b2b-клиентов. Например, самый доставленный заказ Клиенту за всю историю компании весил почти 5 тонн.В корзинах июня среди самых популярных позиций присутствовали следующие товары:Рейтинг 15 июля не существенно отличается от предыдущего месяца. Среди новых топовых позиций в корзинах онлайн покупателей появились разве что молодая морковь, апельсины, нектарины, красный перец и напиток Coca-Cola.Выглядит ТОП июля следующим образом:Аналогичная ситуация наблюдалась и в последний месяц лета — значительная часть популярных товаров июня и июля сохранилась в ТОП-15, однако появилось несколько новых позиций: арбуз, лимон, баклажан и молодой репчатый лук.Выглядит ТОП августа следующим образом:



В частности, специалисты отмечают, что традиционно в летних заказах Клиентов первой сотни топовых позиций по продажам преимущественно находились сезонные овощи, ягоды и фрукты. Кроме того, каждый год динамика спроса на фреш-категорию растет. Такая тенденция обусловлена ​​не только желанием украинцев пополнить запасы витаминов в организме на зиму. Сейчас в мире происходит активное продвижение здорового образа жизни и рационального питания. В информационном пространстве зашкаливает количество советов диетологов, гастроэнтерологов и нутрициологов, к которым прислушиваются украинцы. В свою очередь, тренд здорового питания, по наблюдениям специалистов сервиса, стимулирует рост спроса среди покупателей на овощи, фрукты, зелень, органические продукты, суперфуды и т.д.





Отдельно специалисты по популярности отметили такую ​​товарную категорию, как мороженое, ведь летом она также пользуется повышенным спросом. Больше всего по душе клиентам Zakaz пришлось мороженое от ТМ "Рудь", "Лимо", собственного производства от Auchan, "Ласунка" и "Крещатик". Аналитики сервиса будут и дальше подводить итоги и информировать аудиторию о спросе, динамике цен и предложений на продукты питания в украинских супермаркетах.



“Отметим, что пополнить дома запасы продуктов и заказать доставку можно в мобильном приложении сервиса. Ассортимент товаров онлайн-витринов ритейлеров суммарно насчитывает более 150 тыс. единиц. В момент заказа также действуют акционные предложения торговых сетей. Формируют заказ профессиональные комплектующие сервиса, которые собирают все необходимое с полок магазинов в соответствии с пожеланиями Клиентов”, — комментирует Евгения Нетреба, коммерческий директор компании.