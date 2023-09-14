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ТОП-15 продуктов питания, которые чаще всего покупали летом 2023 в Украине

Сегодня, 13:08:47 273 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ТОП-15 продуктов питания, которые чаще всего покупали летом 2023 в Украине

Специалисты сервиса доставки продуктов Zakaz подвели итоги онлайн-продаж лета 2023 и подготовили интересную аналитику ТОП-продуктов, пользовавшихся популярностью этого жаркого сезона в заказах покупателей. 

Сервис доставляет продукты из сетей крупнейших супермаркетов страны, таких как: METRO Cash&Carry, NOVUS, МегаМаркет, WINETIME, VARUS, Auchan, Таврия В, Восторг, ULTRAMARKET, КОСМОС, ЭКО маркет и с рынка "Столичный" в Киеве. Сотрудничество с ритейлерами позволяет компании проследить спрос онлайн-клиентов и определить список ТОП продуктов, которые заказывали украинцы с июня по август текущего года через сайт и мобильное приложение сервиса.

Популярные товары в июне 2023

Ежегодно в жаркий летний сезон значительно растет спрос и продажи напитков как среди b2b-, так и среди b2c-клиентов. Так, по статистике продаж уже в первый месяц в список 15-ти лидерских позиций корзины в десятки тысяч заказов попали минеральная вода, пиво и газированный напиток Schweppes. Специалисты отмечают, что значительной популярностью категория "напитки" пользуются у клиентов b2b-сегмента из сферы HoReCa (рестораны и общепита) и офисов компаний, заказывающих продукты в большом количестве. Напомним, что у Zakaz нет ограничений относительно объема и габаритов заказа. То есть покупать продукты можно в прямом смысле тоннами. Компания часто разрабатывает подобные оптовые закупки от b2b-клиентов. Например, самый доставленный заказ Клиенту за всю историю компании весил почти 5 тонн. 

В корзинах июня среди самых популярных позиций присутствовали следующие товары: 
  1. вода минеральная;
  2. банан;
  3. картофель молодой;
  4. яйца куриные;
  5. напиток газированный Schweppes;
  6. молоко ультрапастеризованное;
  7. филе куриное;
  8. пиво;
  9. сахар;
  10. бумага туалетная;
  11. масло сливочное;
  12. кабачок;
  13. молодая капуста;
  14. помидор розовый;
  15. огурец гладкий.
 

Спрос среди покупателей и ТОП товары онлайн-заказов летом 2023

Популярные товары в июле.

Рейтинг 15 июля не существенно отличается от предыдущего месяца. Среди новых топовых позиций в корзинах онлайн покупателей появились разве что молодая морковь, апельсины, нектарины, красный перец и напиток Coca-Cola. 

Выглядит ТОП июля следующим образом:
  • вода минеральная;
  • картофель молодой;
  • молоко ультрапастеризованное;
  • банан;
  • филе куриное;
  • морковь молодая;
  • пиво;
  • яйца;
  • напиток газированный Schweppes;
  • помидор розовый;
  • напиток газированный Coca-Cola;
  • апельсин;
  • масло сладкосливочное; 
  • нектарин;
  • красный перец.
 

Популярные товары в августе

Аналогичная ситуация наблюдалась и в последний месяц лета — значительная часть популярных товаров июня и июля сохранилась в ТОП-15, однако появилось несколько новых позиций: арбуз, лимон, баклажан и молодой репчатый лук. 

Выглядит ТОП августа следующим образом:
  • вода минеральная;
  • банан;
  • арбуз;
  • картофель молодой;
  • филе куриное; 
  • апельсин;
  • напиток газированный Schweppes;
  • пиво;
  • молоко ультрапастеризованное;
  • яйца;
  • помидор розовый;
  • напиток газированный Coca-Cola;
  • лимон;
  • баклажан
  • лук репчатый молодой.


В частности, специалисты отмечают, что традиционно в летних заказах Клиентов первой сотни топовых позиций по продажам преимущественно находились сезонные овощи, ягоды и фрукты. Кроме того, каждый год динамика спроса на фреш-категорию растет. Такая тенденция обусловлена ​​не только желанием украинцев пополнить запасы витаминов в организме на зиму. Сейчас в мире происходит активное продвижение здорового образа жизни и рационального питания. В информационном пространстве зашкаливает количество советов диетологов, гастроэнтерологов и нутрициологов, к которым прислушиваются украинцы. В свою очередь, тренд здорового питания, по наблюдениям специалистов сервиса, стимулирует рост спроса среди покупателей на овощи, фрукты, зелень, органические продукты, суперфуды и т.д.


Отдельно специалисты по популярности отметили такую ​​товарную категорию, как мороженое, ведь летом она также пользуется повышенным спросом. Больше всего по душе клиентам Zakaz пришлось мороженое от ТМ "Рудь", "Лимо", собственного производства от Auchan, "Ласунка" и "Крещатик". Аналитики сервиса будут и дальше подводить итоги и информировать аудиторию о спросе, динамике цен и предложений на продукты питания в украинских супермаркетах. 

“Отметим, что пополнить дома запасы продуктов и заказать доставку можно в мобильном приложении сервиса. Ассортимент товаров онлайн-витринов ритейлеров суммарно насчитывает более 150 тыс. единиц. В момент заказа также действуют акционные предложения торговых сетей. Формируют заказ профессиональные комплектующие сервиса, которые собирают все необходимое с полок магазинов в соответствии с пожеланиями Клиентов”, — комментирует Евгения Нетреба, коммерческий директор компании. 

Тэги: супермаркет, Цены, продукты

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