ТОП-15 продуктов питания, которые чаще всего покупали летом 2023 в Украине

|Главная » Новости » Экономика » 2023 » Сентябрь » 14 » 12:50:47
Специалисты сервиса доставки продуктов Zakaz подвели итоги онлайн-продаж лета 2023 и подготовили интересную аналитику ТОП-продуктов, пользовавшихся популярностью этого жаркого сезона в заказах покупателей.
Сервис доставляет продукты из сетей крупнейших супермаркетов страны, таких как: METRO Cash&Carry, NOVUS, МегаМаркет, WINETIME, VARUS, Auchan, Таврия В, Восторг, ULTRAMARKET, КОСМОС, ЭКО маркет и с рынка "Столичный" в Киеве. Сотрудничество с ритейлерами позволяет компании проследить спрос онлайн-клиентов и определить список ТОП продуктов, которые заказывали украинцы с июня по август текущего года через сайт и мобильное приложение сервиса.
В частности, специалисты отмечают, что традиционно в летних заказах Клиентов первой сотни топовых позиций по продажам преимущественно находились сезонные овощи, ягоды и фрукты. Кроме того, каждый год динамика спроса на фреш-категорию растет. Такая тенденция обусловлена не только желанием украинцев пополнить запасы витаминов в организме на зиму. Сейчас в мире происходит активное продвижение здорового образа жизни и рационального питания. В информационном пространстве зашкаливает количество советов диетологов, гастроэнтерологов и нутрициологов, к которым прислушиваются украинцы. В свою очередь, тренд здорового питания, по наблюдениям специалистов сервиса, стимулирует рост спроса среди покупателей на овощи, фрукты, зелень, органические продукты, суперфуды и т.д.
Отдельно специалисты по популярности отметили такую товарную категорию, как мороженое, ведь летом она также пользуется повышенным спросом. Больше всего по душе клиентам Zakaz пришлось мороженое от ТМ "Рудь", "Лимо", собственного производства от Auchan, "Ласунка" и "Крещатик". Аналитики сервиса будут и дальше подводить итоги и информировать аудиторию о спросе, динамике цен и предложений на продукты питания в украинских супермаркетах.
“Отметим, что пополнить дома запасы продуктов и заказать доставку можно в мобильном приложении сервиса. Ассортимент товаров онлайн-витринов ритейлеров суммарно насчитывает более 150 тыс. единиц. В момент заказа также действуют акционные предложения торговых сетей. Формируют заказ профессиональные комплектующие сервиса, которые собирают все необходимое с полок магазинов в соответствии с пожеланиями Клиентов”, — комментирует Евгения Нетреба, коммерческий директор компании.