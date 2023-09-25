Ни одна роза не замерзнет: как правильно обрезать и укрыть кусты от морозов зимой

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Сентябрь » 25 » 19:49:02
Розы — одни из главных украшений сада и приусадебного участка. Однако этот цветок достаточно требователен и капризен. Он нуждается в особом уходе, особенно перед наступлением морозов.
Чтобы цветы хорошо перезимовали, их нужно правильно обрезать и надежно укрыть на зиму. Когда и как сделать это лучше.
Обрезку роз нужно проводить для того, чтобы растение сохранило силы и обновилось. Еще задача обрезки кустов состоит в том, чтобы розы не вымерзли и не заразились грибковыми заболеваниями.
Специалисты отмечают, что заниматься обрезкой кустов роз следует не раньше первых заморозков, когда температура воздуха ночью будет достигать -3 градусов. Это середина или конец октября. Чтобы определить оптимальное время, следует следить за погодой в вашем регионе.
Обрезку роз не следует производить в теплые дни, поскольку она еще находится в фазе роста. Что касается обрезки молодых роз: если цветок выпускает молодые бордовые побеги, их нужно обрезать на 20 см в конце сентября. Это необходимо для того, чтобы веточка начала готовиться к зиме и успела одеревенеть. Но таким образом обрезают только ветки, не имеющие бутонов.
Перед обрезкой необходимо обязательно снять все соцветия и листья. Куст должен быть полностью обнажен. Сама обрезка производится садовыми ножницами.
Как обрезать плетистые розы:
Как обрезать чайные розы и их гибриды:
Как обрезать молодые розы, которым до двух лет:
Важно, что обрезка — это лишь один из этапов подготовки кустов розы к зиме. Далее необходимо сделать окучивание: засыпать обрезанные кусты сухой землей на 10 см, чтобы привитые ветки были под небольшим слоем грунта.
Для этого необходимо взять верхний слой земли из сада и насыпать внутрь куста, опилки для окучивания использовать не рекомендуют.
После розы необходимо укрыть, а если заморозки небольшие, то цветок без укрытия можно держать даже до декабря.
Важно правильно и вовремя укрыть кусты роз от морозов, снега и грызунов. Чем укрывать цветок, зависит от возраста и сорта.
Лучшими вариантами являются:
Важно: наиболее неустойчивы к зимним морозам молодые кусты, которым только до 2 лет, они в первую очередь нуждаются в надежной защите. А совсем не боятся морозов парковые розы, поэтому укрывать или обрезать их не нужно.