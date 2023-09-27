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Момент крушения самолета ЧВК «Вагнер» в Мали: 140 наемников погибли

Сегодня, 14:28:35 252 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Момент крушения самолета ЧВК «Вагнер» в Мали: 140 наемников погибли

В сети появилось видео крушения принадлежавшего ЧВК "Вагнер" военно-транспортного самолета Ил-76 в Мали, в аэропорту Гао, около 10 часов утра по местному времени в минувшую субботу 23 сентября. Появилось видео крушения в Мали самолета Ил-76, якобы принадлежащего ЧВК "Вагнер"

Самолет выкатился за пределы летного поля и загорелся. В результате погибли 140 человек, среди которых были наемники-вагнеровцы. Есть предположения, что причиной аварии мог стать неисправный топливный бак.

В то же время канал "Серая зона" отрицает принадлежность самолета "Вагнеру" и заявляет, что  этот зафрахтованный самолет использовался местными силами для перевозки "грузов различного назначения". А на борту якобы не было ни наемников, ни пилотов ЧВК.

Интересно, что многие из вагнеровцев по зову Пригожина в конце июня покинули Украину, вернувшись в Африку, но для кармы и возмездия границ не существует.

Видео крушения

 
Тэги: Мали, ЧВК Вагнер, авиакатастрофа

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