Пожар на свадьбе в Ираке: жених и невеста рассказали, сколько близких погибло в огне. ВИДЕО

|Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Октябрь » 1 » 11:04:56
Жених Реван и невеста Ханин, чье свадебное торжество в Ираке закончилось катастрофой из-за большого пожара, больше не могут жить в своей общине. 27-летний мужчина и 18-летняя девушка рассказали журналистам Sky News, что чувствуют себя "мертвыми внутри".
Реван сказал, что потерял в огне 15 членов своей семьи, добавив, что его невеста "не может говорить" после потери 10 ее родственников, включая ее мать и брата. Ее отец также находится в критическом состоянии.
Видео начала пожара начали публиковать пользователи в социальной сети X (ранее Twitter).
Более 100 человек погибли и по меньшей мере 150 пострадали во вторник в результате пожара, возникшего во время свадебного торжества в провинции Найнава на севере Ирака. Медики подтвердили, что жених и невеста — среди погибших.
По словам очевидцев, пламя буквально ворвалось в помещение, где находились сотни гостей. Точная причина пожара пока не называется, но специалисты склоняются к тому, что он начался из-за фейерверков, которые зажгли внутри помещения.
«Пожар привел к обрушению некоторых частей зала, при строительстве которого использовались недорогие строительные материалы. Они разрушаются в течение нескольких минут при возникновении пожара», — заявили в управлении гражданской обороны Ирака.
Трагедия произошла в городе Бахдида (также известном как Эль-Хамдания или Каракош).
Власти Ирака арестовали девятерых сотрудников зала для проведения свадеб, где произошел пожар. По словам представителя Министерства внутренних дел страны, ордеры на арест выписаны еще в отношении еще четверых.
По данным МВД Ирака, причиной трагедии стало «нарушение правил техники безопасности, использование при строительстве легковоспламеняющихся материалов и, предположительно, фейерверки внутри помещения».
По словам свидетелей, во время пожара погибли целые семьи.
«Там было примерно около тысячи или тысячи ста гостей… Начала гореть крыша — и огонь сразу распространился, потому что все здание было сделано из многослойных панелей, виниловой плитки и ткани, — рассказывает один из местных жителей. — Все загорелось и начало падать людям на голову. Никто выбраться не мог».
«Один мой друг погиб вместе со всей своей семьей. Он, его дети, мать, жена, все… Так случилось со многими семьями», — говорит этот человек.
На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как десятки пожарных борются с огнем, а внутри мечутся люди.
Утром в среду спасатели все еще пытались найти выживших под руинами здания.
По словам другой гостьи, Рании Ваад, получившей ожог руки, фейерверк зажгли во время медленного танца жениха и невесты, огонь мгновенно поднялся до потолка, и зал загорелся.
«Мы ничего не видели, — рассказал 17-летний юноша агентству AFP. — Мы задыхались и не знали, как выбраться».
Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Аллак сообщил в комментарии агентству Reuters, что подтверждена смерть 113 человек. По данным властей, число пострадавших на данный момент составляет 150 человек, но эти цифры могут вырасти.
Пострадавшие были доставлены в больницы по всей провинции.
В крупнейшую из них, расположенную к востоку от столицы региона города Мосул, с вечера вторника приходят сотни людей, чтобы сдать кровь для пострадавших.
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани написал в сети X (ранее Twitter), что по его распоряжению власти страны и региона мобилизовали все силы для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.
Город Бахдида (он также известен как Эль-Хамдания или Каракош), где произошел пожар, находится примерно в 15 км от Мосула.
В прошлом он был крупнейшим христианским городом Ирака и в нем жили около 50 тыс. человек, большинство из них – ассирийцы (народ, происходящий от древних жителей Месопотамии, принявших христианство в I-III веке).
В 2014 году город захватила группировка «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России и других странах мира), после чего большинство жителей стали беженцами.
Боевики «ИГ» совершили против населения Бахдиды множество преступлений, они также осквернили и сожгли расположенный здесь крупнейший христианский храм Ирака.
После того, как в 2016 году город был освобожден, туда вернулось около половины населения. В 2021 году в нем побывал папа римский Франциск.