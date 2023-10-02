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Главная » Новости » Криминал » 2023 » Октябрь » 2 » 21:35:53
 

Мэр Сум Александр Лысенко попался на взятке: задержали с поличным. ФОТО

Вчера, 21:44:53 325 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэр Сум Александр Лысенко попался на взятке: задержали с поличным. ФОТО

Сегодня вечером бойцы СБУ задержали на крупной взятке мэра города Сумы Александра Лысенко.

Фото задержания появились в сети. Как сообщается, Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задержала Лысенко с поличным - в момент получения 1,4 млн гривен.

Вместе с ним задержан и директор департамента инфраструктуры города. В настоящий момент проходят обыски.




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Тэги: взятка, сумы, Мэр города, СБУ

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