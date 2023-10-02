Мэр Сум Александр Лысенко попался на взятке: задержали с поличным. ФОТО

Сегодня вечером бойцы СБУ задержали на крупной взятке мэра города Сумы Александра Лысенко.Фото задержания появились в сети. Как сообщается, Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задержала Лысенко с поличным - в момент получения 1,4 млн гривен.Вместе с ним задержан и директор департамента инфраструктуры города. В настоящий момент проходят обыски.