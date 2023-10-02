Сегодня
: Вторник, 03 Октября 2023
02:38:23
запомнить
скрытый
|
Меню сайта
Новости
Война
Карта боевых действий
Воздушные тревоги
Хронология войны
Telegram
Инсайдер UA
Украина Сейчас
ТРУХА Украина
NEXTA Live
ТСН новини
Українська правда
BBC News
Блоги
Статьи
Видео
Объявления
Сайты
Экономика
Криминал
Происшествия
Спорт
Культура
Общество
Власть
Политика
Армия
Главная
»
Новости
»
Криминал
»
2023
»
Октябрь
»
2
»
21:35:53
Мэр Сум Александр Лысенко попался на взятке: задержали с поличным. ФОТО
Вчера, 21:44:53
325
0
Ошибка?
Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Сегодня вечером бойцы СБУ задержали на крупной взятке мэра города Сумы Александра Лысенко.
Фото задержания появились в сети. Как сообщается, Служба безопасности Украины совместно с НАБУ задержала Лысенко с поличным - в момент получения 1,4 млн гривен.
Вместе с ним задержан и директор департамента инфраструктуры города. В настоящий момент проходят обыски.
Тэги:
взятка
,
сумы
,
Мэр города
,
СБУ
Новости по теме:
Житомирский майор милиции попался на взятке в одну тысячу долларов
В Житомире пойман на взятке старший следователь налоговой милиции
В Житомирской области бойцы СБУ арестовали районного прокурора Руслана Демчука
На взятке в 50 тысяч попалась замначальника налоговой службы Житомира
Замначальница налоговой инспекции г.Житомир получила 5 лет с испытательным сроком
СБУ на Житомирщине задержала за взяточничество двух налоговиков Миндоходов
Судью райсуда Житомира и двух налоговиков подозревают в вымогании взятки
В Житомире СБУ задержала сотрудника военкомата за взятки с призывников
В Житомире на взятке в 4 тыс. грн попался чиновник архитектурно-строительной инспекции
В Житомире «погорел» на взятке чиновник архитектурно-строительной инспекции
В Житомире арестован начальник Госземагентства Владимир Михалец - СМИ
Аваков рассказал, за что в Житомире был арестован Владимир Михалец
Замначальника управления ГФС в Житомирской области погорел на взятке в $3000. ФОТО
Глава Малинского района, член партии Порошенко, погорел на взятке. ФОТО
Возле одного из ресторанов Житомира СБУ задержала чиновника-взяточника. ОБНОВЛЕНО
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо: