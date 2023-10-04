Маньяк разогнул решётку и напал на медсестру в больнице Донецка

Душитель пробрался в больницу в Пролетарском районе Донецка, чтобы надругаться над медсестрой. Как сообщается, на улицах его видят постоянно.Местные жители говорят, что после того, как в город массово стали заезжать российские военные из дальневосточных республик РФ - они боятся выходить из дома. Выяснилось, что по вечерам, один и тот же человек душит и убивает женщин, высматривает и пугает детей. А ещё по ночам пытается попасть в больницы. И недавно ему это снова удалось.Как выяснили позже оккупационные власти, маньяк порвал москитную сетку, разогнул оконные прутья и залез в офтальмологическое отделение Донецкой городской больницы. Там он увидел дежурную медсестру и кинулся душить. Её спасло только то, что коллеги услышали шум и пришли проверить, в чём дело. Нападавшего поймать не успели, так как он быстро сбежал.Полиция оккупантов занимается его поиском.