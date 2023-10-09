В Киеве две девушки упали с крыши недостроенного ЖК «Днепровские башни»

В Киеве две девушки упали с высоты недостроя, в результате чего они погибли на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.Как стало известно, трагедия произошла утром 9 октября по улице Оноре де Бальзака. Там в результате падения из высотного недостроенного здания погибли две девушки: 2005 и 2006 года рождения.“Правоохранители установили личности потерпевших, это — местные жительницы, 2006 и 2005 годов рождения. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с высоты недостроя”, — рассказали в полиции Киева.В пресс-службе полиции столицы подчеркнули, что информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований.По данному факту столичные следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК — умышленное убийство с отметкой "самоубийство".Напомним, что два подростка, совершивших самоубийство в Киеве, жили в приемной семье в городе Березань Киевской области.