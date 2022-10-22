Ректор Киевского университета Виктор Огневьюк найден мертвым. Самоубийство?

По сведениям спикера полиции Киевской области Ирины Прянишниковой в пятницу близкие обнаружили Огневьюка в его доме под Киевом с огнестрельным ранением.

Ученый был еще жив, однако реанимационные мероприятия прибывших медиков результата не дали и он скончался от потери крови.

Рядом с ним нашли зарегистрированное на него же охотничье ружье. Каких либо данных о том, что некто посторонний мог проникнуть в дом Огневьюка и застрелить его, пока полиция не обнаружила.

По сведениям источников в МВД, основная версия следствия, что выстрел совершил сам Огневьюк из своего же охотничьего ружья, будучи дома один.

Экспертам сейчас предстоит установить было ли это неосторожным обращением с оружием, или целенаправленный суицид, или убийство.

Для этих целей уже назначили экспертизы.

Наши собеседники из правоохранительных органов полагают, что этот инцидент по своей запутанности и отсутствию четкого мотива для суицида очень напоминает подобный случай с экс-главой Фонда Госимущества Валентиной Семенюк, случившийся 27 августа 2014 года в селе Чайки под Киевом, когда бывшую чиновницу нашли с огнестрельным ранением в голову и ружьем поблизости.

Несмотря на обилие конспирологических версий полиция закрыла в 2017 году это дело за отсутствием состава преступления - убийства.

В случае со смертью ректора Огневьюка также проверяется версия об умышленном убийстве, однако пока никаких зацепок нет. У ученого не было открытых врагов, на работе также было относительно все благополучно, он вел активный образ жизни, с началом вторжения РФ записался в тероборону и раздал студенческие компьютеры для нужд армии, активно занимался волонтерской деятельностью и часто записывал видеовыступления в военной форме, стоя за импровизированной трибуной, сбитой из ящиков, похожих на те, что используют для снарядов.

В общем, открытых проблем, толкнувших бы его на суицид пока не обнаружилось.

У себя дома под Киевом найден застреленным ректор Киевского университета имени Гринченко Виктор Огневьюк. Полиция считает основной версией самоубийство.