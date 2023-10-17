Умер Сергей Сивохо

«В 5:40 утра умер мой добрый друг»

Сегодня 17 октября умер бывший участник КВН и соратник Владимира Зеленского Сергей Сивохо. Украинский телеведущий и бывший участник КВН Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на представителя Сивохо.Причиной смерти стала хроническая болезнь легких. По данным издания, Сивохо умер в Германии.Сергей Сивохо родился в 1969 году в Донецке. В КВН начал играть во время учебы в местном Политехническом университете (команды ДПИ, «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века). Там же познакомился с Владимиром Зеленским. Позже он работал продюсером в основанной Зеленским студии «Квартал 95».Во время президентской избирательной кампании 2019 года Сивохо поддерживал Зеленского. В октябре 2019 года он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.

Информацию подтвердила также подруга Сивохо Светлана Бердецкая в Facebook.

"Сейчас каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память, Сережа", – говорится в посте.

Незадолго до смерти стало известно, что Сергею Сивохо стало плохо и он находится в тяжелом состоянии. В полночь выразил соболезнования по поводу потери комика телеведущий Алексей Суханов в Instagram.







После полномасштабного вторжения России в Украину Сергей Сивохо приостановил медийную деятельность и исчез из виду поклонников и СМИ. На его страницах были только поздравления с религиозными праздниками и отчеты о волонтерской деятельности.









Артист стал известен благодаря своей игре за команду "Дрим-Тим". После КВН начал сниматься в кино. В 2000-х годах вел развлекательную программу "Скрытые камеры" на "1+1". С 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы "Большая разница по-украински". Позже стал продюсером студии "Квартал 95", а также принял предложение быть тренером в первом сезоне "Лиге смеха".







В 2019 году Сивохо баллотировался в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа". С 2019 по 2020 он был советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.