«Прощался с жизнью». Виталий Козловский едва не погиб, попав под обстрел

Украинский певец Виталий Козловский, несущий службу в ВСУ, не раз подвергался критике со стороны юзеров, мол, он часто постит кадры с передовой и его служба скорее пиар.

Впрочем, близкая подруга артиста-защитника Алина Шаманская в своем подкасте "Розлючена" поблагодарила Козловского за то, что он защищает нашу страну и подчеркнула, что он не то, что служит, а является одним из лучших военных своего батальона.

Шаманская добавила, что Козловский на передовой рискует своей жизнью и однажды едва не погиб:

"Мой близкий друг Виталий Козловский сейчас действительно воюет. Я видела видео, которые нельзя показывать и которые он не показывает. Я видела, как он стреляет. Я не знаю, можно ли это рассказывать, хорошо, не буду. Но скажу, что действительно видела и знаю из первых уст, что Виталий Козловский действительно рискует своей жизнью, он сидит в окопах, он попадал под обстрел, после которого едва не умер. Он прощался с жизнью и думал, что это его последний день", – поделилась блогер.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Она отметила, что побратимы уважают Козловского и были удивлены, что он на фронте не сидит, сложа руки, а действительно воюет.

"Все в шоке. Вся его команда, весь его батальон, командир подходили к нему, жали ему руку и говорили: "Виталик, мы думали, что тебя отправили просто… Мы не думали, что ты реально будешь воевать. Мы думали, что ты пройдешь учебу и тебя где-нибудь посадят сидеть. И все". Виталик, ты один из лучших военных, потому что он это делает упорно, у него классная физическая подготовка, чувствует в себе силы", – добавила Шаманская.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, ранее Виталий Козловский показал блиндаж, в котором живет с побратимами на фронте.