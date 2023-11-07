Подарок с бомбой. Стало известно, как погиб Геннадий Частяков, помощник Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника майора Геннадия Частякова в своем телеграм-канале.

«Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье…Причины и обстоятельства будут установлены в ходе судебного расследования», - написал он.

Как сообщает МВД Украины, 13-летний сын Геннадия Частякова был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Пишет журналист Цаплиенко

Как сообщают источники в правоохранительных органах, гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения ему представил коллега – полковник Тимченко. Тот уже дал показания, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и 6 гранат.

Это подтвердили и три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Даже сказал Частякову: «Тебя удивить тяжело - поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски».

По-видимому, Частяков воспринял это как шутку. Потому что забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы.



Кстати, Тимченко две гранаты оставил себе. На фото видно, как они смотрятся.

Появились детали смерти помощника Залужного Геннадия Частякова, погибшего от ручной гранаты в результате несчастного случая.