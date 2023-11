Секретное оружие против зубного налета: Витамин C и Красный перец в новой формуле чистки зубов

На пол стакана воды:

1/4 чайной ложки соды

1/4 ч.л. перекиси водорода 3%

1/4 аскорбиновой кислоты

Для запаха можно добавить: Мяту, гвоздику.

Многие из нас сталкиваются с проблемой зубного налета и зубного камня. Доктор Берг решил поделиться самым эффективным средством, которое можно приготовить дома.Одним из ключевых компонентов, способствующих удалению зубного налета, является витамин C.представляет собой комплекс, состоящий из нескольких компонентов. Одним из этих компонентов является аскорбиновая кислота. Однако стоит отметить, что это всего лишь часть комплекса.Важно подчеркнуть, что аскорбиновая кислота может помочь избавиться от зубного налета. Теперь давайте расскажем о том, как витамин C связан со здоровьем полости рта. Вы, вероятно, слышали о серьезном дефиците витамина C у моряков, который приводил к различным проблемам, так как они не получали достаточно этого витамина из пищи. Позже выяснилось, что добавление в рацион лайма, лимона, лука или даже картошки помогает предотвратить дефицит витамина C у моряков, и проблемы уходят.Почему витамин C так важен? Недостаток витамина C приводит к невозможности синтеза коллагена, который играет ключевую роль в здоровье кожи, костей, зубов, связках, сухожилиях, мышцах, суставах и сосудах, включая капилляры. Недостаток витамина C может привести к кровотечениям десен, что является одним из признаков его дефицита.Как известно, сахар вреден для зубов и десен, поскольку он является пищей для бактерий, выделяющих кислоту, что приводит к образованию кариеса и воспалению десен. Зубной налет представляет собой биопленку, состоящую из колоний микробов, которые формируют защитные укрытия из кальция, скрываясь от иммунной системы. Примерно 90-95% всех бактерий в природе образуют биопленки.Биопленки присутствуют повсюду в нашем организме и могут приводить к образованию зубного камня, а также вызывать отложения кальция в суставах и бляшки в сосудах. Теперь давайте рассмотрим взаимосвязь между витамином C и биопленками. Витамин C оказывает воздействие на биопленки, подавляя их формирование.Витамин C выполняет множество функций в организме, включая участие в процессах нейромедиаторов и синтезе стероидных гормонов надпочечников, таких как кортизол. Как известно, эти гормоны не могут образовываться без участия витамина C. Кроме того, витамин C играет важную роль в борьбе с инфекциями, сокращении продолжительности инфекционных заболеваний и повышении устойчивости к инфекциям. Недостаток витамина C может привести к образованию биопленок.Интересно отметить, что моряки, хотя известны своими знаниями о витамине C, сталкиваются с проблемой образования наростов на днище кораблей. Эти наросты, состоящие из различных организмов, таких как моллюски и омары, а также мелкие организмы с панцирем из кальция, увеличивают массу корабля и увеличивают сопротивление при движении. Обычно применялись токсичные методы, такие как краски с химикатами, чтобы бороться с этим явлением.В 1990 году моряк пришел к блестящей идее использовать красный перец для устранения наростов. Он создал краску с добавлением красного перца, и это оказалось эффективным. Красный перец не только убивает микроорганизмы, но также содержит много витамина C. Витамин C превращается в перекись водорода, которая также убивает биопленки. Это привело к созданию рецепта для очистки зубов с использованием витамина C.Я рекомендую почистить зубы повсюду, со всех сторон. Затем вымойте рот. Можно еще добавить мяту, перечную мяту, гвоздику. В них есть отличные эфирные масла. Это тоже поможет. Вкус будет не так плох, и запах изо рта станет получше. Но главное, просто поймите, что делает витамин С и как дефицит витамина С сильно влияет на здоровье полости рта. Необходимо регулярно употреблять продукты, богатые витамином С. Вот некоторые из них:Почти во всех зеленых овощах много витамина С. Далее лайм, лимон. Только учтите, что сок лайма или лимона в стеклянной банке или ином контейнере был пастеризован. А витамин С очень чувствителен к кислороду и нагреву, поэтому в таких соках очень мало витамина С. Он есть в самих лимонах и лаймах. И, конечно, в ферментированной квашеной капусте очень много витамина C.Важно отметить, что витамин C не только помогает бороться с биопленками, но также имеет много положительных эффектов на здоровье, включая подавление патогенов, активацию фолатов и регуляцию холестерина. Регулярное употребление продуктов, богатых витамином C, таких как перец, лимон, лайм и ферментированные овощи, важно для поддержания здоровья полости рта и всего организма."