Пожар в воинской части «Котлубань»: родственники военных из Волгограда не могут дозвониться погибшим

А что случилось?

Атака украинских беспилотников

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Родственники российских военных не могут до них дозвониться после пожара в военной части в Волгоградской области, сообщают российские СМИ.— У нас в этой части служит племянник, — рассказала одна из женщин. — Сейчас мы не можем ни до кого дозвониться, он как раз должен был заступать в ночь в наряд. Мы только что об этом узнали и никак не можем понять, есть жертвы или нет.В ночь на 16 ноября на территории воинской части в Волгоградской области произошел сильный пожар, в результате которого погибли несколько десятков военнослужащих.Видео опубликовали телеграм-каналы Astra и Baza. По данным волгоградского издания V1.ru, очевидцы сообщали о взрывах. Пожар начался на складе боеприпасов и перекинулся на казармы и другие объекты Минобороны, расположенном неподалеку от поселка Котлубань.Причиной пожара на территории воинской части в Волгоградской области стала атака беспилотника, пишет Astra. В результате сгорел склад боеприпасов к стрелковому оружиюПо информации издания, дрон атаковал территорию воинской части около часа ночи. Согласно открытым данным, эта часть является арсеналом комплексного хранения боеприпасов, отмечает Astra. В результате удара БПЛА на территории склада 59, где хранятся боеприпасы мелкого стрелкового оружия, начался пожар.По данным Astra, с территории атакованной части эвакуировали 630 человек, среди них — 379 военнослужащих, 251 гражданских сотрудников, и три ребенка. Губернатор Волгоградской области уверяет, что пострадавших, во время эвакуации, нет.