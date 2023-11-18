Как изменился уровень зарплат в Украине на второй год войны, где платят больше всего

Из-за дефицита рабочей силы в Украине растут зарплаты. Одновременно с ростом цен в Украине растет заработная плата. Какова средняя зарплата в Украине, где платят больше всего, как отличается ситуация в регионах и чего ожидать в следующем году, разбирался ТСН.



Какая средняя зарплата в Украине

В НБУ сообщалось, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам стали увеличивать зарплату.

По информации Госстата, во II квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине составил 17176 грн. Это на 25,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Что будет в 2024-м

В Украине минимальную зарплату в 2024 году повысят дважды: в январе и апреле. После двух повышений минималка увеличится с 6700 до 8000 грн.

По данным правительства, в 2024 г. уровень реальных зарплат украинцев будет на уровне 21 809 гривен, а с учетом инфляционных процессов вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%). Такой прогноз Кабмин внес в государственный бюджет на следующий год.

Как говорится в исследовании от Европейской Бизнес-Ассоциации в партнерстве с экспертом по аналитике рынка труда Татьяной Пашкиной, большинство украинских работодателей планируют в следующем году увеличивать зарплаты и количество работников.

Фото: ebay



Так, 65% бизнесов планируют открываться вакансии в 2024 году. 93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях планируется повышение уровня заработной платы.

Где и кому платят больше всего

Как пишет Госстат, наибольший рост зарплат произошел в следующих областях:

информация и телекоммуникации — на 30,1% — до 36 604 гривен;

финансовая и страховая деятельность – на 34,7% – до 32 801 гривны;

профессиональная, научная и техническая деятельность – на 21,4% – до 22 871 гривны;

государственное управление и оборона – на 13,3% – до 21 929 гривен.



В области образования средние зарплаты за год выросли на 9,4% – до 13 027 гривен, а в области здравоохранения на 9,2% – до 14 882 гривен.

У работников промышленности зарплаты выросли на 26,2% – до 17 876 гривен, а в сельском хозяйстве на 17,8% – до 14 232 гривны. Хотя есть в агросекторе и вакансии, за которые обещают платить даже 90 тыс. грн. Например, средняя заработная плата (по информации Agrohub):

главного агронома – около 90 тыс. гривен;

ведущего — 50 тыс. гривен;

рядового агронома — до 30 тыс. гривен.



Традиционно рейтинг самых оплачиваемых специальностей возглавляют программисты и работники сферы ІТ. Программисты, знающие язык программирования Golang, в среднем могут получать 90 тыс. грн.

Также в списке:

топ-менеджеры высокого звена и менеджеры по продажам

операторы БПЛА и военнослужащие (от 20000 до 75000 грн).



Отметим, что вакансии пилотов и инженеров дронов размещают как частные компании (военные стартапы, проектирующие дроны), так и военные бригады ВСУ.

Представители строительной сферы также имеют большой потенциал, учитывая необходимость восстановления деоккупированных и даже тыловых городов, пострадавших от российских обстрелов. По данным OLX Работа, зарплата работников этой отрасли выросла на 27% и составляет 55203 грн.

Из-за повреждений в результате массированных российских обстрелов объектов энергетики можно ожидать роста зарплаты электриков и электротехников.

Какие профессии наиболее востребованы

Украинский сайт трудоустройства Work.ua представляет топ-10 самых популярных вакансий, которые пользуются спросом у работодателей. Среди них: продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, повар, администратор и кассир.

Фото: Work.ua

Ситуация в регионах

В прошлом месяце больше зарплаты выросли во Львовской (+500 грн до 18 000 грн), Днепропетровской (+500 грн до 17 500 грн) и Одесской (+350 грн до 17 850 грн) областях.

В списке городов-лидеров по самым средним заработкам оказались Киев (21 000), Львов (19 0000), Ужгород, Днепр и Одесса (по 18 000 грн).

Проблемы на рынке труда Украины (по материалам Еba)