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Главная » Новости » Экономика » 2023 » Ноябрь » 18 » 17:12:46
 

Как изменился уровень зарплат в Украине на второй год войны, где платят больше всего

Вчера, 17:12:46 408 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как изменился уровень зарплат в Украине на второй год войны, где платят больше всего

Из-за дефицита рабочей силы в Украине растут зарплаты. Одновременно с ростом цен в Украине растет заработная плата. Какова средняя зарплата в Украине, где платят больше всего, как отличается ситуация в регионах и чего ожидать в следующем году, разбирался ТСН.
 

 

Какая средняя зарплата в Украине

В НБУ сообщалось, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам стали увеличивать зарплату.

По информации Госстата, во II квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине составил 17176 грн. Это на 25,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Что будет в 2024-м

В Украине минимальную зарплату в 2024 году повысят дважды: в январе и апреле. После двух повышений минималка увеличится с 6700 до 8000 грн.

По данным правительства, в 2024 г. уровень реальных зарплат украинцев будет на уровне 21 809 гривен, а с учетом инфляционных процессов вырастет на 8,5% (ранее ожидался рост на 6,0%). Такой прогноз Кабмин внес в государственный бюджет на следующий год.

Как говорится в исследовании от Европейской Бизнес-Ассоциации в партнерстве с экспертом по аналитике рынка труда Татьяной Пашкиной, большинство украинских работодателей планируют в следующем году увеличивать зарплаты и количество работников.

© ebay
Фото: ebay


Так, 65% бизнесов планируют открываться вакансии в 2024 году. 93% участников исследования подтвердили, что в их компаниях планируется повышение уровня заработной платы.

Где и кому платят больше всего

Как пишет Госстат, наибольший рост зарплат произошел в следующих областях:

  • информация и телекоммуникации — на 30,1% — до 36 604 гривен;
  • финансовая и страховая деятельность – на 34,7% – до 32 801 гривны;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность – на 21,4% – до 22 871 гривны;
  • государственное управление и оборона – на 13,3% – до 21 929 гривен.


В области образования средние зарплаты за год выросли на 9,4% – до 13 027 гривен, а в области здравоохранения на 9,2% – до 14 882 гривен.

У работников промышленности зарплаты выросли на 26,2% – до 17 876 гривен, а в сельском хозяйстве на 17,8% – до 14 232 гривны. Хотя есть в агросекторе и вакансии, за которые обещают платить даже 90 тыс. грн. Например, средняя заработная плата (по информации Agrohub):

  • главного агронома – около 90 тыс. гривен;
  • ведущего — 50 тыс. гривен;
  • рядового агронома — до 30 тыс. гривен.


Традиционно рейтинг самых оплачиваемых специальностей возглавляют программисты и работники сферы ІТ. Программисты, знающие язык программирования Golang, в среднем могут получать 90 тыс. грн.

Также в списке:

  • топ-менеджеры высокого звена и менеджеры по продажам
  • операторы БПЛА и военнослужащие (от 20000 до 75000 грн).


Отметим, что вакансии пилотов и инженеров дронов размещают как частные компании (военные стартапы, проектирующие дроны), так и военные бригады ВСУ.

Представители строительной сферы также имеют большой потенциал, учитывая необходимость восстановления деоккупированных и даже тыловых городов, пострадавших от российских обстрелов. По данным OLX Работа, зарплата работников этой отрасли выросла на 27% и составляет 55203 грн.

Из-за повреждений в результате массированных российских обстрелов объектов энергетики можно ожидать роста зарплаты электриков и электротехников.

Какие профессии наиболее востребованы

Украинский сайт трудоустройства Work.ua представляет топ-10 самых популярных вакансий, которые пользуются спросом у работодателей. Среди них: продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, повар, администратор и кассир.

© Work.ua
Фото: Work.ua
©

Ситуация в регионах

В прошлом месяце больше зарплаты выросли во Львовской (+500 грн до 18 000 грн), Днепропетровской (+500 грн до 17 500 грн) и Одесской (+350 грн до 17 850 грн) областях.

В списке городов-лидеров по самым средним заработкам оказались Киев (21 000), Львов (19 0000), Ужгород, Днепр и Одесса (по 18 000 грн).

Проблемы на рынке труда Украины (по материалам Еba)

  • дефицит талантов;
  • мобилизация;
  • желание работать удаленно;
  • отток квалифицированных кадров за границу;
  • выгорание и усталость сотрудников;
  • украинский бизнес продолжает работать в "сером" или "черном" поле, что не очень привлекает возвращение выехавшего населения;
  • диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса;
  • низкий уровень заработной платы;
  • нехватка специалистов со знанием английского языка;
  • со стороны HR-отделов: эйджизм и предвзятость по поводу гендерных ролей;
  • официальное трудоустройство военнообязанных (из-за риска быть мобилизованным).
Тэги: зарплаты, вакансии

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