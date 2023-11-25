Хотел подкупить биткоинами. В Украине на взятке разоблачили депутата от «Слуги народа» - Андрея Одарченко

На безумных взятках разоблачили двух народных депутатов Украины и их приспешников. Спецоперация готовилась долгое время, все с подозрениями на руках.

Записаны разговоры и видео, имена предателей и еще шокирующее "загнул" народный депутат о войне в Украине — читайте в эксклюзиве TSN.

Хотел договариваться

Действующий нардеп хотел сдать украинские территории России. "Спалили" его и на взятках, подкупить чиновника хотел биткоинами. Парламентарию уже избрали меру пресечения. Известно и его имя.

"В Харьков я не верю. Зачем нам эти Донецк, Луганск и Крым. Надо договариваться", – так действующий нардеп захотел поделить Украину.

Разговор уже обнародован в суде. А "герой" этого фильма – народный депутат Украины от "Слуги народа" Андрей Одарченко.

Кроме того, нардеп убежден, что без сдачи территорий войну не выиграть и пытался в этом убедить всех вокруг.

Что говорит сам нардеп и почему боится огласки

Сам Одарченко от этих видео открещивается, говорит, это совсем не он, и обвиняет, что запись – подделка. Журналисты "Радио Свобода" говорят, "отмазать" нардепа старательно пытается и адвокат, утверждая, что, мол, на записи "мимика не совпадает"

К слову, просил он, чтобы заседание было закрытым и на него не пускали журналисты, но суд ходатайство отклонил. А боялся Одарченко огласки не только из-за этого, потому что рыльце в пушку у него еще и из-за взяток.

Так, 21 ноября нардепу САП и НАБУ вручили подозрение, когда тот хотел подкупить главу государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема и не чем, а биткоинами, если в валюте, то это 50 тысяч долларов.

Но и от взятки Одарченко открещивается, говорит, что Найем просил его научить пользоваться "криптой".

"Я сам не умею этим пользоваться, только недавно был куплен этот криптогаманец, который вы у меня изъяли. Он пуст. Вы удалили все коды. Вы можете зайти посмотреть, что там "зиро" (ноль – ред.), ничего нет. Мы просто его настроили, показали, как использовать».

Но видео предоставленное НАБУ доказывает обратное.

Операция по задержанию планировалась давно

Эта спецоперация по задержанию нардепа Одарченко и не только планировалась давно. Организаторы: НАБУ, САП, вице-премьер-министр по восстановлению Украины и председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Благодаря масштабной операции удалось разоблачить не только действующих народных депутатов Украины, но и должностных лиц и бизнесменов, пытавшихся подкупить других чиновников, чтобы те помогли им в получении подрядов, земли и средств для восстановления. Чем только не привлекали топ-чиновников: предлагали и деньги, и недвижимость, и как Одарченко – криптовалюту. В настоящее время задокументированы три эпизода преступной деятельности.

Кого еще задержали

Кроме Одарченко, среди действующих нардепов по делу фигурирует и его коллега народный депутат от партии "За будущее" Сергей Лабазюк. В САП уточнили, что Лабазюк тоже хотел заплатить деньги главе Министерства восстановления Александру Кубракову и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафи Найему. А при содействии по делу он пообещал должностным лицам "вознаграждение" в 3-5% от стоимости каждого подряда. Кроме двух народных избранников подозрение получили руководитель госпредприятия, владелец частного общества и директор компании. Их фамилии пока неизвестны. Выбрали ли меры предосторожности – тоже. Но на суде у Одарченко был еще один интересный комментарий нардепа – он признал общение с чиновником.

"Мы взрослые люди и понимаем, что если я позвоню руководителю каких-либо органов, то никто не будет делать никаких незаконных действий, тем более в такой ситуации, как сейчас. Да, я общался с Мустафой Найемом – много раз, разная была тематика". Но никаких предложений по предложению неправомерной выгоды я не озвучивал".

Интересный момент в биографии Одарченко

В комментарии "Общественному" Одарченко также отметил необходимость заслушать Найема, поскольку защита не согласна с доказательствами, приведенными прокуратурой. Интересно, что Андрей Одарченко – член комитета по антикоррупционной политике. Избирал меру пресечения нардепу высший антикоррупционный суд Украины, его отправили за решетку на два месяца, но с возможностью внесения залога в 15 миллионов гривен.

Напомним, из-за коррупционного скандала Одарченко исключили из партии "Слуга народа".