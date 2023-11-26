«Мы договорились с партнерами»: Зеленский заявил, что Украина получит корабли для конвоирования зернового коридора

Страны-партнеры передадут Украине военные корабли для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море. Также Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на конференции Grain from Ukraine в Киеве. Он назвал создание и функционирование "зернового коридора" одним из самых больших достижений за год.

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность", – пояснил Зеленский.

По его словам, конкретные договоренности о получении кораблей уже есть и это вопрос близкого будущего.

Кроме того, договоренности о дополнительных "очень конкретных комплексах" ПВО для защиты Одесщины также уже есть.

"Очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован. Скоро этот регион будет защищен очень мощной ПВО. Нам важны не только корабли, но и живущие там люди", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне Канада объявила о предоставлении украинским войскам нового пакета помощи. В него вошли 11 тысяч штурмовых винтовок, а также более 9 миллионов патронов, производимых канадской компанией Colt Canada.

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