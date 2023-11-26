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«Мы договорились с партнерами»: Зеленский заявил, что Украина получит корабли для конвоирования зернового коридора

Вчера, 20:55:00 252 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Мы договорились с партнерами»: Зеленский заявил, что Украина получит корабли для конвоирования зернового коридора

Страны-партнеры передадут Украине военные корабли для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море. Также Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на конференции Grain from Ukraine в Киеве. Он назвал создание и функционирование "зернового коридора" одним из самых больших достижений за год.

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность", – пояснил Зеленский.

По его словам, конкретные договоренности о получении кораблей уже есть и это вопрос близкого будущего.

Кроме того, договоренности о дополнительных "очень конкретных комплексах" ПВО для защиты Одесщины также уже есть.

"Очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован. Скоро этот регион будет защищен очень мощной ПВО. Нам важны не только корабли, но и живущие там люди", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне Канада объявила о предоставлении украинским войскам нового пакета помощи. В него вошли 11 тысяч штурмовых винтовок, а также более 9 миллионов патронов, производимых канадской компанией Colt Canada.

Как сообщалось:

  • В Чехии и Словакии за неделю собрали 400 тысяч евро на вертолет Black Hawk для воинов ГУР Минобороны Украины. Общая стоимость борта составляет около 4,3 млн евро. Как только необходимая сумма будет собрана, "Черный ястреб" доставят украинским разведчикам.
  • Правительство Финляндии предложило парламенту внести изменения в проект государственного бюджета на 2024 год. Предусмотрено увеличить средства в помощь Украине, которая борется с вторжением России.
Тэги: Зеленский, корабли, одесса

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