Путин не остановит войну с Украиной, потому что ждет одной даты: что известно

Путин ожидает, что Запад устанет от Украины и возлагает большие надежды на Дональда Трампа. В России хотели пойти на мир в начале войны, но есть "огромное но"! Путин не остановит войну с Украиной, потому что ждет одной даты.

В России хотели пойти на мир в начале войны, но есть "огромное но"! Путин не остановит войну с Украиной, потому что ждет одной даты.

Чего на самом деле хотел Путин и как реагируют на российские разговоры в Украине и мире, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.

Чего требовала Россия?

Кремль хотел, чтобы Украина признала оккупацию Крыма и независимость так называемых "республик" Донбасса. Именно такие цели будто бы ставила Россия, когда напала на Украину. Об этом заявил скандальный переговорщик и один из путинских идеологов Владимир Мединский.

"Среди безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости "республик" Донбасса, дальше был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса", – отметил приспешник Путина.

Также Мединский утверждает, что среди требований РФ был отказ Украины от НАТО.

Стоит отметить, что представитель Кремля отреагировал на откровенное интервью другого участника тех переговоров – Давида Арахамии. Глава парламентской фракции "Слуга Народа" вместе с другими украинскими делегатами летал сначала в Беларусь, а затем и в Стамбул. Он раскрыл подлинный замысел россиян.

"Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем – как Финляндия когда-то – нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО.

Фактически ключевой пункт был этот. Все остальное – косметические и политические "приправки" о денацификации, русскоязычном населении и бла-бла-бла", – говорит Арахамия.

Украина имела другой замысел

По его словам, у Украины были совсем другие планы на те переговоры. Уже было понятно, что россиянам доверять нельзя, поэтому украинская сторона затягивала процесс, пока ВСУ выгоняли окупантов с севера. Говорить о так называемых 18 пунктах мира Путина, которые кремлевский диктатор пытался протиснуть в Стамбуле, вообще не стоит. Они были невыполнимы.

"Во-первых, чтобы нам согласиться на нейтралитет, нужно менять Конституцию. Наш путь в НАТО записан в Конституцию.

Во-вторых, нет доверия и не было к россиянам, что они это сделают. Это можно было сделать только если есть гарантии безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом они зашли бы более подготовленные – потому что они зашли, на самом деле, неподготовленные к такому сопротивлению. Поэтому мы могли только работать, когда есть стопроцентная уверенность, что это не повторится вторично. А такой уверенности нет", – говорит глава фракции "Слуга народа".

Украинская тактика переговоров

По словам Арахамии, делегация в Стамбуле даже не имела юридического права что-либо подписывать от имени страны. Для подписания любых соглашений приехать в Турцию должны Путин и Зеленский, а представить это себе, особенно после Бучи, очень сложно.

Все же мы понимаем, что "мирные инициативы" России — это лишь пустые разговоры. С этим согласны и наши партнеры. Так в Госдепе США считают, что Путин не согласится на какие-либо реальные переговоры, пока не определится новый президент США.

"Президент России Владимир Путин не заключит мир в Украине, пока не узнает результаты выборов в США в ноябре 2024 года", – заявил изданию Reuters высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

В Кремле надеются на Дональда Трампа, который уже успел несколько раз "наобещать" добиться мира между Украиной и Россией за 24 часа. Его прихоти неоднократно комментировал президент Зеленский. Очень "дипломатично" предлагал тому либо озвучить свой план полностью, либо перестать качать информационные волны.

Путин "надеется" на Запад?

Путин ожидает, что Запад устанет от Украины. По крайней мере, он на это надеется. Тогда же в Кремле попытаются зафиксировать так называемые "геополитические реалии", о которых ранее говорили высокопоставленные рашисты, в частности, Шойгу. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал экс-премьер РФ Михаил Касьянов

Кремль угрожает НАТО войной?

Сейчас в России мира точно не хотят. Об этом свидетельствует свежее заявление заместителя Лаврова, в котором тот вообще пригрозил НАТО открытой войной и отверг, что РФ когда-нибудь будет мирно сосуществовать с Альянсом.

"Я не думаю, что отношения России и НАТО возобновятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено из соображений как принципиального, так и практического характера. Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, что мы в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это наибольшая ошибка", – заявил заместитель Лаврова Сергей Рябков.

29 ноября в Брюсселе состоялось заседание Совета Украины НАТО. Там на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул, что Украине место в НАТО. Не может обойтись без Киева и оборонный союз.

"У нас – самая мощная сейчас армия в Европе. Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО ввиду наших способностей и принципов управления", – отметил Кулеба.

“Мы должны быть готовы к долгой и тяжелой битве. Мы приветствуем передачу Украине и современник танков, и "хаймарсов", крылатых ракет и передовых систем ПВО и ждем передачи Ф-16. Но надо помнить, что не существует “серебряного пули”, то есть такой системы, которая сама изменила бы ситуацию на поле боя”, – сказал в свою очередь Столтенберг.

Разведка раскрыла план Путина

По данным разведки Украины, у Кремля есть дальновидные планы на Европу. После Украины Путин, скорее всего, попытается покорить Молдову и страны Балтии. Последние являются членами НАТО, что может спровоцировать глобальную войну.

