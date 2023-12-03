В Украине собираются вернуть русский язык в школы и СМИ: что предполагает законопроект

Украина собирается вернуть русский язык в школы, в СМИ, а также на книжные полки магазинов, в рекламу. Такой законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины с учетом экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств в отдельных сферах" под номером 10288 уже зарегистрирован в Верховной Раде и направлен на рассмотрение в комитеты.

Его принятие ожидается в декабре этого года.

Ради вступления в Евросоюз?

В Верховную Раду внесен законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины с учетом экспертной оценки Совета Европы и его органов относительно прав национальных меньшинств в отдельных сферах" № 10288. Его автором является правительство Украины.

В пояснительной записке говорится о том, что документ подготовлен в рамках выполнения требований Венецианской комиссии для реализации прав и свобод национальных меньшинств. А также это позволит нам выполнить рекомендации Европейской комиссии для вступления в Евросоюз.

Конечно, подобный законопроект вызвал бурю негодования в социальных сетях. Украинцы уверены, что этот документ фактически перечеркивает все наши достижения в укреплении государственного языка в таких сферах, как образование, телевидение, радио, издание книг, реклама.

И хотя в проекте говорится о реализации прав национальных меньшинств, статус которых русские в Украине не имеют, все-таки это дает им возможность вновь манипулировать и внедрять русский язык в важные сферы нашей жизни.

Что предполагает законопроект

Во-первых, если документ примут в таком виде, то в Украине можно будет открывать специализированные книжные магазины для реализации прав меньшинств и продавать там не менее 50% книг на языке нацменьшинств. Фактически все полки в этом магазине могут быть заняты книгами не на украинском языке.

Причем государство должно будет содействовать развитию таких магазинов.

Второе – образование. Правки гарантируют использование языка национальных меньшинств в образовательном процессе вместе с государственным языком. А также представители нацменьшинств имеют право получать базовое образование на своем языке. За исключением таких предметов, как украинский язык и литература, история Украины и защита Украины.

А правило об увеличении объема преподавания предметов на украинском языке в государственных коммунальных корпоративных школах, где учатся представители нацменьшинств, с 20% в 5-м классе до 40% – в 9-м классе, а в профильных учебных заведениях до 60% – вовсе вычеркнули.

В частных вузах также можно будет вести обучение на языке нацменьшинств ЕС. А украинский язык тут будет преподаваться как отдельный предмет.

Что касается СМИ, то телеканалы и радио, которые вещают на языке коренных народов и нацменьшинств, независимо от территорий, могут сократить программы на украинском языке до 30%.

А в украинских передачах, фильмах допускается использование других языков без дублирования и озвучивания.

Разрешат даже рекламу без использования украинского языка.

Достаточно оставить щель, как россияне проникнут туда

Конечно, такой законопроект не мог не вызвать в обществе бурю негодования. Все прекрасно помнят, как в Украине пророссийские силы различными манипуляциями добивались внедрения русского языка

Так, когда в Крыму построили чуть ли не единственный украинский лицей, то пророссийские движения использовали положение, по которому определенное количество родителей могли собраться и потребовать создания в школе русскоязычных классов.

Можно ли сомневаться в том, что пророссийские силы потребуют в дальнейшем признать русскоязычных жителей Украины национальным меньшинством. И будут апеллировать к судам или Венецианской комиссии.

Известный издатель Иван Малкович также обеспокоен таким законопроектом.

"Мы должны понимать, что живем в решающее время российской агрессии. Или они нас, или мы их. И сейчас каждый такой шаг, полшага, который дает им шанс, – и они проникнут как отрава. Как только появится хоть малейшая щель, они проникнут туда и разроют все, и сделают все под себя. Потому что у них есть большие деньги. Нельзя им давать никаких шансов. Дай Бог, чтобы война закончилась и мы удержали свое государство и свой язык. А потом мы будем разбираться.

А подобные шаги сейчас – они просто смертельны. Это касается и этого закона, и закона о церкви. Давно нужно было его принять. У нас 30 лет была "ласковая украинизация" – а значит, никакая. Приходят россияне в Мариуполь и в названии города меняют букву "і", для них это принципиально. Так мы должны смотреть на них, что для них принципиально. И понимать, что и нам это тоже принципиально, если мы хотим сохраниться как нация. И те, то пробивают подобные законы, собирают подписи для передачи закона о церкви в Венецианскую комиссию, – это все антиукраинцы. Их не должно быть в парламенте в следующий раз", – сказал нам Малкович.

По его словам, впервые за тридцать лет, в связи с полномасштабным вторжением, с закрытием границ, в Украину наконец-то перестали поступать российские книги. И это позволило многим украинским издательствам выжить, а некоторым даже уйти в плюс.

А сейчас все это хотят разрушить подобными законами.

Против такого "мовного" законопроекта выступил и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он заявил, что поддерживает ускорение евроинтеграции. Однако законопроект значительно ухудшит функционирование украинского языка.

"Будут нивелированы нормы, касающиеся обязательной части книг на украинском языке для издателей и книгораспространителей. Существенно снизится присутствие государственного языка на телевидении и радио. Кроме этого, предложенная отсрочка действия этих положений для русского языка на пять лет после отмены военного положения не является адекватным предохранителем от русификации", – заявил Кремень.

По мнению уполномоченного, в этом законопроекте существенно ослаблены гарантии прав представителей национальных меньшинств на обучение на государственном языке в учебных заведениях.

Также он напомнил, что еще в 2021 году Конституционный Суд вынес решение о том, что наш закон о языке соответствует международным обязательствам Украины.