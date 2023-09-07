Русский язык в школах: министр образования резко отреагировал

Так отреагировал в эфире телеканала "Дом" министр образования Оксен Лисовый на сообщение о том, что в Украине до сих пор есть школы, где преподают на русском языке.





При этом Оксен Лисовый отметил, что у Украины европейское будущее, а не в составе нового СССР, где русский язык доминировал. "У нас нет перспективы в каких-то постсоветских реинкарнациях или каком-либо союзном государстве, где доминирует русский язык. Мы сейчас воюем за систему ценностей, которая кардинально отличается от системы ценностей Российской империи. Нам точно не по дороге с "русским миром". Для чего мы тогда готовим детей к использованию русского языка?" – риторически спросил министр. Видео про министра образования Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины, поскольку является элементом российской пропаганды и орудия для промывания мозгов. "Обращайтесь в управление образования, городской департамент образования или областной, языковой омбудсмен", — посоветовал министр.При этом Оксен Лисовый отметил, что у Украины европейское будущее, а не в составе нового СССР, где русский язык доминировал.

Проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит действующему законодательству и в таких случаях нельзя проявлять лояльность.