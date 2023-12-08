В Киеве мужчина придумал хитрый способ, как обвесить супермаркет: чем все закончилось

В Киеве осудили мужчину, который придумал способ обвеса супермаркета. За это его приговорили к общественным работам, однако отпустили, поскольку истекли сроки рассмотрения производства.

Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда города Киева.

По данным суда, мужчина купил в супермаркете мясо, однако неправильного его взвесил. В частности, он приобрел 7 кг 400 грамм филе индейки, почти 7 кг свинины. За это мужчина заплатил 69 грн. Это заметила охрана магазина и задержала киевлянина.

В суде мужчина объяснил, что действительно хотел купить мясо в свой день рождения. Он все взвесил и рассчитался на кассах самообслуживания. Затем охрана его задержала и предложила перевесить товар. Поскольку при нем не было паспорта – охрана вызвала полицию. Когда мясо взвесили повторно оказалось, что его вес другой.

Работник супермаркета сообщил, что ему "позвонил охранник и сказал, что не правильно взвешивается товар, а именно покупатель взял больше, а на кассе вес меньше". Товар у покупателя забрали, поэтому у супермаркета нет претензий к подозреваемому.

Суд установил, что подозреваемый взвесил товар на весах, придерживая его при этом, чтобы вес показал цифру значительно меньше настоящей. Поэтому вместо 1500 грн человек заплатил 70 грн.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 УК Украины. Его приговорили к 200 часам общественных часов, однако суд закрыл дело в связи с истечением сроков давности.