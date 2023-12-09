Не только айтишникам и военным: кому в Украине готовы платить зарплаты 60000 грн в месяц

В ноябре средняя зарплата в Украине, по подсчетам кадровиков, достигла 18,5 тыс. грн. Однако работодатели готовы платить заметно больше – почти до 60 тыс. грн – целому ряду специалистов. Среди них не только IT-шники, топ-менеджеры и военные – работодателям все еще не хватает медиков, представителей рабочих профессий, а также некоторых узких специалистов их других сфер.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного крупным кадровым порталом. Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в ноябре имели:

58 500 – медиабаер;

50 000 – эндодонтист;

45 000 – водитель-международник;

40 000 – риелтор;

37 500 - рихтовщик;

36 000 – бизнес-аналитик;

35 000 – медиапродюсер;

34 000 – арматурщик;

33 750 - автослесарь.



Впрочем, по данным специалистов, больше всего зарплаты выросли в категории "Охрана, безопасность" – на 19%. Это как раз связано с военным рекрутингом. Например, вот высокооплачиваемые специалисты, которые нужны армии:

инженер дронов, пилот (75 000 грн);

связист (67 500 грн).



В IT же все не очень гладко, отмечают кадровики. Конкуренция в этой сфере в 20 раз превышает среднюю по стране, а ситуация меняется едва ли не каждую неделю. Если сравнивать статистику по месяцам, то по некоторым должностям в IT количество отзывов на вакансии меняется аж на 30%, фиксируют эксперты.

Что будет с зарплатами в Украине

Будут пользоваться спросом в 2024 году медицинские работники, специалисты психологической помощи. Уже сейчас нужны строители, люди, владеющие инженерными специальностями. Вместе с тем в Украине эксперты говорят о структурной безработице.

Многие украинцы переехали в другие регионы. В результате количество безработных значительное, но часть вакансий заполнить не удается, говорится в материале OBOZ.UA. К примеру, крайне сложно найти сотрудников с опытом работы от трех лет. Проблемы также возникли из-за мобилизации. Трудно найти сотрудников на рабочие специальности, работников, выполняющих физическую работу. Война кардинально повлияла на ситуацию на рынке труда.

"Также традиционно будут востребованы специалисты в продажах. При этом особенно будут цениться специалисты со знанием языков (это и английский, и турецкий, и немецкий языки)", – объясняют в GRC.ua.

Европейская бизнес-ассоциация опросила представителей бизнеса и обнародовала результаты исследования. По ее оценкам, 65% компаний планируют открывать вакансии в 2024 году. Однако уже сейчас больше половины испытывает дефицит кадров. Труднее всего будет найти:

директоров, управляющих;

специалистов узкого профиля;

работников со знанием английского;

маркетологов, секретарей, менеджеров по продажам;

адвокатов, юристов, аудиторов;

инженеров, химиков, фармацевтов, агрономов.



Кроме того, работодатели прогнозируют, что сложно будет найти слесарей, механиков, рабочих в магазины, производственный персонал. Есть целый ряд проблем, из-за которых не удается нанимать даже тех специалистов, которых раньше можно было быстро найти на рынке. Это не только мобилизация. Украинцы чаще хотят работать удаленно. Есть большой разрыв между ожидаемой зарплатой и суммой, которую могут предложить работодатели и т. д. В целом количество вакансий будет расти. Вместе с тем компаниям будет тяжело найти новых работников.