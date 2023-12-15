Депутат Сергей Батрин взорвал три гранаты во время сессии сельсовета на Закарпатье. ВИДЕО

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На Закарпатье депутат Сергей Батрин от партии «Слуга народа», во время сессии Керецковского сельсовета (Мукачевский район) взорвал гранаты. Об этом сообщает полиция. Он сам же и погиб. 11 человек ранены. Мотивы депутата неизвестны.Появилось полное видео подрыва гранат закарпатским депутатом и первых секунд после этого.На кадрах видно, что мужчина зашел в кабинет, где шло заседание, через несколько секунд с каменным лицом достал гранаты из карманов и кинул их на пол. Дальше прозвучали взрывы.Предварительно, гранат было три. Мотивы выясняет полиция.По предварительным данным местных СМИ, гранаты взорвал депутат Сергей Батрин (12.08.1969 г.р.) от партии "Слуга народа". Подрывник гранат в сельсовете на Закарпатье - действительно местный депутат Сергей Батрин. О нем сообщается на сайте Керецковской общины Закарпатской области.Батрин значится там членом комиссии по законности и правопорядку. Указано, что он живет в селе Кушница и родился в 1969 году.Отметим, что в состав Керецковского сельсовета входят 26 депутатов. Именно столько людей пострадало от взрыва.Публикуем полное видео подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье.Как уже говорилось, их предположительно взорвал депутат Сергей Батрин. Перед взрывом он перебил спорящих участников заседания и несколько раз спросил: "А можно я?". Затем вытащил чеку и кинул три гранаты. Люди спокойно за этим наблюдали. Видимо, не верили, что они настоящие. Затем раздались взрывы.