Депутат Сергей Батрин взорвал три гранаты во время сессии сельсовета на Закарпатье. ВИДЕО

На Закарпатье депутат Сергей Батрин от партии «Слуга народа», во время сессии Керецковского сельсовета (Мукачевский район) взорвал гранаты. Об этом сообщает полиция. Он сам же и погиб. 11 человек ранены. Мотивы депутата неизвестны.
Появилось полное видео подрыва гранат закарпатским депутатом и первых секунд после этого.
На кадрах видно, что мужчина зашел в кабинет, где шло заседание, через несколько секунд с каменным лицом достал гранаты из карманов и кинул их на пол. Дальше прозвучали взрывы.
Предварительно, гранат было три. Мотивы выясняет полиция.
По предварительным данным местных СМИ, гранаты взорвал депутат Сергей Батрин (12.08.1969 г.р.) от партии "Слуга народа". Подрывник гранат в сельсовете на Закарпатье - действительно местный депутат Сергей Батрин. О нем сообщается на сайте Керецковской общины Закарпатской области.
Батрин значится там членом комиссии по законности и правопорядку. Указано, что он живет в селе Кушница и родился в 1969 году.
Отметим, что в состав Керецковского сельсовета входят 26 депутатов. Именно столько людей пострадало от взрыва.
Видео
Публикуем полное видео подрыва гранат в сельсовете на Закарпатье.
Как уже говорилось, их предположительно взорвал депутат Сергей Батрин. Перед взрывом он перебил спорящих участников заседания и несколько раз спросил: "А можно я?". Затем вытащил чеку и кинул три гранаты. Люди спокойно за этим наблюдали. Видимо, не верили, что они настоящие. Затем раздались взрывы.