Светлана Лобода после начала войны порвала связи с Россией. Большое интервью

Светлана Лобода была одной из главных украинских певиц в российском шоу-бизнесе. С началом войны она полностью порвала связи с Россией, занималась благотворительностью, выделяла средства на восстановление ее родного города Ирпень в Киевской области — в 2022-м там больше месяца шли бои. Сейчас Светлана Лобода придумывает свою карьеру заново, думает попробовать выйти на англоязычный музыкальный рынок. Об этом, о войне, о личном она рассказала в интервью Би-би-си.

О днях рождения

Лобода говорит, что в свой день рождения 18 октября она очень любила устраивать шумные вечеринки: «Это много друзей, это возможность увидеть всех своих родственников. [У нас] всегда было шумно, громко, и очень теплое послевкусие после этого. Сейчас это дни анализа и грусти», — рассказывает она.

Сейчас, говорит певица, в связи с тем, что происходит в мире, празднование рождения — это «просто какая-то нелепость». «Мы с семьей счастливы, что мы живы и здоровы, что имеем возможность быть друг с другом, — говорит Светлана Лобода. — Сложно в это поверить, но когда ты понимаешь, что время идет, то вспоминаешь своих родителей в своем возрасте, тебе казалось, что они очень взрослые, а ты вроде внутри такой еще молодой, и такое периодически бывает».

«Состояние, которое у тебя внутри, оно, конечно, отображается на твоей внешности. Мне кажется, что год назад я выглядела очень плохо. Сейчас я пришла в себя, нашла новые стимулы в жизни, сконцентрировалась на своей работе, семье, начала писать новую музыку. И мне стало лучше», — говорит Лобода.

Певица рассказывает, что с февраля 2022 года ее жизнь изменилась так радикально, что она называет это словом «обнуление». Вся предыдущая жизнь, связанная с концертами и зрителями, словно осталась в прошлом. Сейчас Лобода живет в Риге, недалеко от Юрмалы и моря, говорит, что всегда хотела быть человеком мира. Будущую жизнь она связывает с США или странами Европы — и учит английский язык. В школе, говорит она, учить было проще, теперь же, кроме английского, у нее семья, работающая с ней команда и много разных забот.

О русском и украинском языках — и о реакции соцсетей

Светлана признается, что иногда лично удаляет комментарии в своем инстаграме и даже блокирует пользователей, которые «пишут гадости». Комментариев под клипами в YouTube так много, что сил и желания этим заниматься у певицы не хватает.

«Мы четко понимаем, что люди разделились сегодня на два лагеря: кто поддерживает [российский] режим и кто поддерживает Украину. Они цепляются и начинают друг друга уничтожать», — говорит Лобода.

Подавляющее большинство ее хитов — на русском языке. «Моя аудитория очень большая, она давно вышла за пределы украинского рынка. И это люди, в основном, русскоязычные, и они живут по всему миру. Я не хочу их терять и не считаю, что это правильно. Это люди, которые со мной на протяжении [долгого] времени, я даю им информацию о том, что делаю сегодня. Они все знают мою позицию», — объясняет она.

Светлана настаивает, что не будет переводить свои песни, которые изначально были написаны на русском языке, на украинский: «Я считаю, что песни, которые так родились, такими и должны оставаться».

О психотерапии

Светлана Лобода говорит, что уже несколько лет занимается с психотерапевтом.

«Я считаю, что очень важно об этом говорить, потому что многие люди, рожденные в Советском Союзе, стесняются этого, — рассказывает она. — А я считаю, что если ты не можешь сам разобраться со своей проблемой, тебе нужен человек — не близкий, а посторонний, — который может тебе разложить проблему по полочкам и решить ее».

Она говорит, что два года занятий с психотерапевтом привели ее «в нужное состояние».

«Ни для кого не секрет, что все наши проблемы, страхи и переживания закладываются, в основном, в возрасте, когда ты ребенок, когда ты начинаешь взрослеть. Здоровая или нездоровая атмосфера в твоей семье — все это откладывает отпечаток на твою дальнейшую жизнь. И порой мы многих вещей не помним, но они действительно очень мешают тебе в жизни, и их нужно прорабатывать», — говорит Светлана Лобода.

Она добавляет, что благодаря терапевту поняла, что даже если тебе кажется, что ты не помнишь определенных вещей, то твой мозг все равно хранит их как папки с файлами. И грамотный специалист сумеет помочь разобраться в них, еще раз прожить или испытать те эмоции, чтобы человек смог прочистить голову и начать новый этап в своей жизни.

Лобода признается, что ее главная проблема — это страхи. Страх потерять близкого человека, остаться одной, быть невостребованной и никому не нужной. В процессе работы с психотерапевтом она поняла, что именно эти страхи еще в юности сделали ее трудоголиком, который работает 24 часа в сутки, получает удовольствие, но и истощается при этом.

«Я стараюсь совмещать в себе много функций: продюсера и саунд-продюсера, монтировать клипы. А в команде у меня все очень талантливые люди, и я вроде и стараюсь передавать свои полномочия, но все равно откуда-то возникает внутреннее недоверие. Вот с этим разбираюсь и стараюсь учиться распределять свои силы, отдавать часть своей работы, людям, которым я доверяю», — объясняет она, как это работает на практике.

Светлана Лобода добавляет, что ее родители были простыми рабочими, не имевшими отношения к музыке. И она знала, что если она хочет сделать музыкальную карьеру, то опираться ей придется только на себя.

О вкусах матери и дочери

Светлана признается, что очень плохо разбирается в трендах тик-тока, его смотрят молодые люди из ее команды и дочь певицы.

«Я подглядывала периодически в телефон, но меня это не радует совсем. Я больше ужасаюсь, когда слушаю то, что дети сегодня слушают. И мне бы хотелось, чтобы все же они слушали больше тех произведений, которые были популярны в наше время», — признает она.

По ее словам, с дочерью они нашли компромисс: мама предлагает послушать группу Queen или Уитни Хьюстон, дочка в ответ показывает музыку, которая нравится ей. Так они вместе побывали и на концертах Мадонны, и на шоу Beyonce или 50 Cent.

Это не совсем моя музыка, — говорит Лобода, — но я хочу, чтобы и у дочери тоже было понимание, кем были артисты прошлых лет, что за музыку они когда-то несли.

«Я хочу, чтобы ребенок мой был просвещен во многих областях, в музыке в том числе», — добавляет она.

Об английском языке и о будущем

Лобода вспоминает, что начинала с украинского музыкального рынка, потом к нему добавился российский, но после начала войны она заблокировала его для себя. Она продолжила выступать в Грузии, Армении, Казахстане, Латвии, а теперь хочет попробовать себя на англоязычной сцене.

«Я очень хочу попробовать записать хороший проект на английском, но в силу моего перфекционизма мне крайне сложно утверждать что-либо. Я уже делаю записи, но понимаю, что мне не нравится произношение, откладываю песню и продолжаю заниматься им», — рассказывает она.

«Пока я ничего не могу предложить, потому что сама в этом поиске. Буду щупать и искать, как я это делала раньше. Ты, завоевывая один рынок, ощущаешь и ищешь, что бы могло сработать на следующем рынке. Потом ты приезжаешь на третий рынок и начинаешь знакомиться с людьми, изучать ментальность. Это процесс, это работа», — говорит она.

На ее стороне, говорит она, то, что европейский музыкальный рынок не менее мелодичный, чем в славянских странах, в отличие от США, где, по ее мнению, рэп и его разновидности доминируют над остальными жанрами.

Об идеальных исполнителях и песнях

Светлане Лободе очень нравятся Рианна («Я очень сожалею, что Рианна выпускает мало треков, потому что я считаю ее безумно классным артистом, с невероятной энергией»), Ленни Кравиц («Была на трех его концертах в разных городах, И после ты на протяжении ночи не можешь уснуть от энергии, которую он дает со сцены») и Адель («Я пришла на концерт как на эксперимент, думала, посмотрю пару песен для понимания, как на сцене человек себя ведет. И была очарована до такой степени, что закончился концерт, и я сидела, как будто меня заколдовали»).

Певица очень высоко ценит и канадского исполнителя The Weeknd, у которого, говорит она, нет сильной энергетики, но есть уникальный голос и потрясающий саунд.

При этом она совершенно не фанатка певицы Тейлор Свифт: «Умом понятно, что это феномен, но на уровне чувств ничего не происходит». Лобода была на ее концерте в Лос-Анджелесе, и, кроме хорошего звука, ее ничто не впечатлило — а Свифт дала на том стадионе несколько шоу подряд, и каждый раз он был забит подростками.

Говоря о записанных песнях, Лобода говорит, что очень многим в индустрии не нравится, когда на финальной записи остается вдох исполнителя перед тем, как он начинает петь, или неточная нота. Ей, наоборот, это нравится больше, чем механический, рассчитанный до ноты подход.

Впрочем, добавляет она, все это лишь свидетельство того, что даже для профессионала музыка — это дело вкуса.

О маленьком человеке и о войне

«Я маленький человек и ощущала это с начала войны. И мне очень жаль, что я ничего не могу изменить, — говорит Светлана Лобода. — У меня есть друг, который потерял брата на войне, у меня есть соседи, которых убила ракета. У моей мамы была подружка в городе [Киеве], в их дом попала ракета. Мы соприкоснулись с очень страшной бедой, и мы не знаем, когда будет этому конец».

«Очень тяжело от этого понимания, — продолжает она. — Мы очень верим, что будет хороший конец, что будет победа. Но я читаю много новостей и понимаю, как тяжело сегодня людям и через сколько горя они прошли за это время».

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