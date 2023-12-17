Изменения к мобилизации и военной службе в Украине - Закон Безуглой

⁃ Все лица с инвалидностью.

⁃ Те, кто имеет трое и более детей.

⁃ Если двое военнослужащих имеют ребенка, то один из них имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина). То есть если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку.

⁃ Если в семье лицо несовершеннолетнее с инвалидностью.

⁃ Если совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью / жена или муж / родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка).

⁃ Попечители лица с инвалидностью 1-3 групп, признанной в судебном порядке недееспособным.

⁃ Беременные женщины и женщины в декрете.

⁃ Только действующие нардепы (всех бывших убрали), избрание депутатом – основание для увольнения.

- Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

⁃ Соискатели последовательного (то есть первого) высшего образования, которым менее 30 лет.

⁃ Все ученые с учеными званием.

⁃ Все преподаватели, работающие на полную ставку.

⁃ Предоставить данные о местожительстве работодателю.

⁃ Пройти медосмотр во время мобилизации.

⁃ Самостоятельно появиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных.

⁃ Постоянно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения.

- в ТЦК СП представителями ТЦК СП

- по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими

- по месту работы представителями ТЦК СП, полицейскими

- в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими.

- проводить обязательную ротацию: на линии фронта («на нуле») боец должен быть не более 3 месяцев;

- порядок увольнения срочников;

- ротация в ТЦК (не всех) через 3 года;

- назначение лиц с инженерной ВОС только на инженерные должности.

Народный депутат Марьяна Безуглая подробно расписала, что готовится сейчас в законопроекте по изменениям процесса мобилизации в Украине. Мы узнали подробности о законопроекте по мобилизации.Итак, призывный возраст для мобилизации будет снижен с 27 до 25 лет.Женщины будут обязаны встать на военный учет наравне с мужчинами, пройти военную подготовку и будут привлекаться к службе во время военного положения (на боевые должности - добровольно).Отсрочке или увольнению со службы будут подлежать:Отсрочку от мобилизации получат:Важная новация: право на отсрочку потеряет полиция, Бюро экономической безопасности и пенитенциарная служба.Проект отменяет срочную службу в армии (тех, кто был срочником на момент введения военного положения демобилизуют) и вводит вместо нее базовую общевойсковую подготовку до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет.Значительно расширены полномочия местных органов власти по мобилизации.Во время военного положения будут ограничены права уклоняющихся от мобилизации (Безуглая не расшифровала, каких именно прав намерены лишать, но ранее она спрашивала, как люди относятся к тому, чтоб уехавших за границу военнообязанных лишать гражданства и арестовывать активы). Также Безуглая сообщила, что Нацполиция будет привлекаться к мобилизации граждан и выдавать им повестки.Военнообязанных граждан обяжут:Все еще обсуждаются места, где будут вручать повестки:Проект также обязывает военное командование:Отдельный блок в законопроекте будет посвящен порядку демобилизации. Главная новация: право на увольнение можно будет получить после 36 месяцев (то есть, через 3 года) службы во время военного положения. При этом, по достижению 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий, можно будет взять отпуск 90 дней без разделения на части, но это продлит срок получения права на увольнение. Или не брать отпуск и уволиться после 36 месяцев.Безуглая пояснила, что такая формула вводится для того, чтобы не допустить одновременное увольнение военнослужащих. "Если одновременно уволятся несколько десятков тысяч, то россияне прорвут фронт", - написала она.При этом увольнение можно будет получить досрочно на уже упомянутых выше основаниях - инвалидность, трое детей, декрет и прочее.