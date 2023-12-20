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Главная » Новости » Криминал » 2023 » Декабрь » 20 » 15:44:29
 

Польша осудила 11 граждан Украины за помощь России: кто эти люди и как их наказали

Сегодня, 15:44:29 91 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Польша осудила 11 граждан Украины за помощь России: кто эти люди и как их наказали

В Польше осудили 11 граждан Украины и 3 россиян и белорусов за шпионаж в пользу России. Среди наказанных – в основном молодые мужчины из разных регионов Украины.

Об этом пишут польские издания radio.lublin.pl и РАР.

Что известно о русских шпионах и как их наказали

Часть подсудимых подали ходатайство о вынесении обвинительного приговора без судебного разбирательства, дела других - будут рассматриваться в отдельных судебных заседаниях.

Украинцев, россиянина и белорусов обвинили в шпионаже, а также в создании организованной преступной группы. Сообщникам РФ назначили от 1,1 года до 6 лет лишения свободы, штрафы от 1 тыс. до 15 тыс. злотых и конфискацию полученного вознаграждения. Несовершеннолетнего парня отправят в воспитательный центр и обяжут продолжить обучение.

Среди осужденных 11 украинцев, польское издание опубликовало их данные:

  • 19-летний Богдан С. из Полтавы,
  • 19-летний Артем А. из Херсона,
  • 23-летний Дмитрий С. из Мелитополя,
  • 33-летний Роман З. из Николаева,
  • 18-летний Ростислав К. из Кривого Рога,
  • 29-летний Андрей П. из Кривого Рога,
  • 26-летний Алексей П. из Кривого Рога,
  • 24-летний Вадим М. из Винницы,
  • 44-летний Ярослав Б. из Долины,
  • 17-летний Богдан К. из Дубна,
  • 17-летний Артур М. из Чернигова.


Расследование касается всего 12 украинцев, трех студентов из Беларуси и россиянина, играющего в Первой хоккейной лиге. По делу было задержано 16 человек.

"Мы имеем дело с таким современным, возможно, еще неизвестным способом ведения, или фактически организации, шпионской сети на территории страны. Я убежден, что это достаточно необычно, что-то новое не только на территории Польши, но и всего ЕС", — сказал прокурор Петр Лопатинский.

Что известно о шпионской сети в Польше

Шпионы действовали с января по март 2023 года в Хелме, Медыке, Перемышле, а также в Жешуве, Варшаве и Поморье. Они проводили разведку военных объектов и объектов критической инфраструктуры, отслеживали и документировали прохождение транспортных средств с военной и гуманитарной помощью для Украины.

Они также готовились к диверсиям на железной дороге. Ни один из обвиняемых не появился в зале суда во время оглашения приговора.

Приговор, вынесенный Люблинским воеводским судом, не является окончательным, но из-за добровольного исполнения приговора возможности его обжалования ограничены.

Напомним, ранее в Польше арестовали российского хоккеиста, который шпионил в пользу Кремля.

Также в июле 2023 стало известно об аресте украинца, который шпионил в пользу РФ. Задержанный шпион действовал преимущественно на Поморье. Он фотографировал порт в Гдыне, военный аэропорт в этом районе, а также технику, используемую польскими солдатами. Фотографии он передал российской разведке, за что получал вознаграждение.

Тэги: полиция, Польша

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