19 декабря произошло ежегодное событие Министерства цифровой трансформации Украины - Diia Summit. Самым ожидаемым анонсом для автомобильного бизнеса была информация о старте услуги купли-продажи автомобилей
в «Дие». Михаил Федоров, Министр цифровой трансформации Украины, отметил, что услуга должна стать доступной после полуночи 20 декабря.
"Купить или продать авто можно будет через смартфон, а техпаспорт, номер и все документы - получить по почте или курьером. Время заполнения заявления - 15 минут, время на обработку - 1 час. Заявки также можно будет посылать из-за границы. 61 авто перерегистрировали благодаря бета-тестированию.
Чтобы воспользоваться новой услугой продажи авто в Дие
, прежде всего нужно иметь автомобиль, официально зарегистрированный на вас. Оформить продажу можно только легкового автомобиля или мотоцикла или мопеда. Конечно, эти транспортные средства должны быть «чистыми» — то есть без разного рода обременений, арестов, судебных запретов и не находиться в розыске. Также это должно быть первое транспортное средство, которое вы продаете в рамках календарного года, то есть за него не нужно платить дополнительный налог за продажу.
Инструкция перерегистрация авто в ДИЕ
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
- В разделе «Услуги» приложения Дия выбираете пункт «Продать транспортное средство».
- Выбираете из списка тот ТС, который планируете продавать (если их несколько).
- Указывает стоимость транспортного средства
- Вводите свои контактные данные – номер телефона и электронную почту
- На следующем экране ознакомляетесь с проектом договора, проверяете правильно ли указаны все данные. Если да – нажимаете кнопку «подтвердить»
- Остается один шаг – получить подтверждение от покупателя. Для чего он может воспользоваться сгенерированным в вашем приложении QR-кодом, или можно отправить ему электронную ссылку.
А как же осмотр эксперта?
Как вы могли заметить в списке отсутствует этап экспертного осмотра. Все потому, что при перепродаже легкового автомобиля с 15.06.2023 г. получение экспертного заключения
стало необязательным. Однако здесь стоит отметить, что случаи мошенничества далеко не единичны, поэтому для того чтобы убедиться в том, что номерные таблички на автомобиле не поддельные, рекомендуем заказать экспертный осмотр перед покупкой (вывод действителен 10 дней). Прежде всего – это ваша безопасность и безопасность ваших средств.
О номерных знаках
По действующим правилам покупатель может оставить номерные знаки предыдущего владельца (кроме платных комбинаций), соответственно, не придется обращаться в сервисный центр МВД для получения новых номеров
и платить за их изготовление. Когда номерной знак меняется — его можно получить в СЦ МВД, или заказать доставку Укрпочтой.
Напомним, что для автомобилей, проданных дистанционно, предусмотрены новые серии – ED, DC – оформленных через электронный кабинет водителя, DI, PD – оформленных через приложение Дия.
О свидетельстве о регистрации
В пределах Украины водители могут пользоваться только электронным свидетельством регистрации транспортного средства. После перерегистрации автомобиля в Дие
среди документов у покупателя должно появиться СПР уже на нового владельца, и с присвоенным номерным знаком. Если же нужен пластиковый документ, то следует обратиться для его изготовления в сервисный центр МВД или заказать его доставку по Укрпочте.
Также во время саммита упомянули о запуске еще одной услуги — растаможки в ДИЕ. Михаил Федоров анонсировал, что идет работа над обновленными редакциями законопроектов, которые необходимы для того, чтобы услуга заработала.