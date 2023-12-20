Перерегистрация авто в «Дие»: пошаговая инструкция

"Купить или продать авто можно будет через смартфон, а техпаспорт, номер и все документы - получить по почте или курьером. Время заполнения заявления - 15 минут, время на обработку - 1 час. Заявки также можно будет посылать из-за границы. 61 авто перерегистрировали благодаря бета-тестированию.