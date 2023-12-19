Украинцы уже могут продавать автомобиль через Дію: важные детали нового сервиса

В Дії запускают услугу купли-продажи автомобилей он-лайн. В Минцифры обещают, что на оформление сделки будет уходить не более 15 минут. Ожидается, что заработает это уже в ночь на 20 декабря. Впрочем, воспользоваться перерегистрацией смогут не все – только те, кто продает автомобиль впервые за год.

"Это возможность переоформить, то есть купить или продать автомобиль вообще без центров МВД. Чисто онлайн, через QR-код или по ссылке, очень быстро. И не нужно ходить офлайн, общаться с "бегунками", тратить свое время на логистику. Все занимает 15 минут", – сказал глава министерства во время презентации новых услуг в Дії.



Он подчеркнул: услугу уже протестировали в бета-режиме. И во время этого было успешно перерегистрировано 61 авто.

В свою очередь, глава МВД Игорь Клименко отметил: воспользоваться перерегистрацией смогут не все – только те, кто продает автомобиль впервые за год. В связи с чем, ожидается, что "перекупы не смогут воспользоваться Дією для своих схем".

"Все, что нужно – начать куплю-продажу в Дії, следовать подсказкам и удостоверить проект договора Дія.Підписом. Дальше все сделаем за вас", – отметил он.



После этого же, подчеркнул министр, участникам сделки нужно будет лишь только договориться о передаче и получении средств. "Номера и техпаспорт отправят по удобному адресу", – подчеркнул Клименко.

В то же время, президент Владимир Зеленский отметил: ожидается, что новая услуга освободит от прохождения лишних бюрократических процедур миллионы людей. "Всего за 15 минут можно будет купить или продать авто через смарфтон. И получить новый техпаспорт и номера по почте", – сказал он.