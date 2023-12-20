В Житомире судили студентку из-за брака с мужчиной-уклонистом за 1500 долларов

В Житомире к испытательному сроку приговорили студентку третьего курса с 1 группой инвалидности. Ее признали виновной в заключении фиктивного брака, чтобы вывести мужчину-уклониста за границу. Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда Житомира.

По данным суда, девушка с инвалидностью согласилась на предложение своей знакомой выйти замуж за мужчину, чтобы тот мог выехать за границу. За это студентке пообещали заплатить 1500 долларов.

Девушка в Житомире в августе 2022 года вышла замуж за мужчину. В сентябре 2022 года студентка получила 800 долларов, остальные ей пообещали заплатить после пересечения границы. Тогда же всех фигурантов дела задержала полиция.

Подозреваемая вину признала и согласилась на сотрудничество со следствием.

Суд признал девушку виновной по ч.3 ст.332 УК Украины и приговорил ее к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Осудили женщину, которая вышла замуж за мужчину-родственника

Во Львовской области осудили женщину, которая вышла замуж за своего близкого родственника, чтобы он мог уехать за границу. Ее обвинили в том, что она помогала уклонисту незаконно пересечь границу. Об этом идет речь в приговоре Жовковского районного суда Львовской области.

По данным суда, подозреваемая имеет третью группу инвалидности. Она в сентябре 2023 года в Ивано-Франковске вышла замуж за своего близкого родственника, чтобы тот мог выехать за границу. Следствие полагало, что женщина и ее родственник заключили фиктивный брак.

30 сентября 2023 года "супруги" прибыли на пункт пропуска "Рава-Руская — Гребенное", где пограничникам предоставили свидетельство о заключении брака и справку о том, что женщина имеет третью группу инвалидности.

В ходе досудебного разбирательства женщина вину признала и заключила соглашение со следствием.

Жолковский районный суд Львовской области признал женщину виновной по ч.1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Жительницу Франковщины приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 1 год испытательного.