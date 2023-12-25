Какая выплата в случае гибели или смерти военного в 2024 году: комментарий представителя ТЦК

Когда предусмотрена выплата пособия

гибели военнослужащего, когда его смерть связана с исполнением обязанностей военной службы, в том числе и при защите Украины;

смерти военнослужащего во время прохождения военной службы.

смерть военнослужащего наступила вследствие причин, связанных с совершенными им действиями в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

при нарушении военным административной и уголовной ответственности, ставшей следствием его смерти.

Размер пособия при гибели на войне

Всем военнослужащим ВСУ, погибшим на войне во время защиты Украины, определена выплата 15 миллионов гривен, согласно постановлению Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года.

Выплаты, не связанные с гибелью при защите родины

750 прожиточных минимумов - если военный умер во время исполнения обязанностей военной службы, а не защиты родины.

- если военный умер во время исполнения обязанностей военной службы, а не защиты родины. 500 прожиточных минимумов - если смерть наступила во время прохождения военной службы, например от болезни, полученной во время прохождения военной службы.

Кто имеет право на получение пособия

родители, независимо от того, проживали ли они вместе, главное, чтобы они не были лишены родительских прав;

жена или супруг, не вступивший в повторный брак;

дети младше 18 лет. Если ребенок учится на дневной форме и ему не исполнилось 23 года, тогда он также будет иметь право на эту выплату.

люди, находившиеся на содержании военнослужащего;

люди, которые получили право на получение пенсии в связи с потерей кормильца.

Если военнослужащий состоял в гражданском браке

"Хотят сделать так, чтобы сам военнослужащий избрал, кому в случае его смерти будут выплачивать единовременную помощь. Он может через нотариуса оформить так называемое завещание на кого-либо. Но планируется так, что если у военного есть родители, дети, которых не указал в завещании" , то они гарантированно должны будут получить 50% той части, которая им принадлежит в соответствии с законом", — сказал Александр Негерей.

На брифинге в Житомирской ОВА представитель ТЦК Александр Негерей рассказал о суммах единовременной денежной выплаты при гибели или смерти военнослужащего и о законопроекте, согласно которому военный сам сможет определять, кому выплатят деньги в случае его гибели.По словам начальника отдела оформления пособий, военных пенсий и льгот Александра Негерея, в случае гибели или смерти военного разовые выплаты его родным могут составлять до 15 миллионов гривен.Выплата единовременного пособия гарантирована в случае:Единовременная денежная помощь не выплачивается, если:Сегодня законом предусмотрено несколько категорий людей, имеющих право на выплату при гибели военнослужащего во время защиты родины. При этом доли, предназначенные на семью, выплачиваются в равных размерах на всех.По словам Александра Негерея, право на выплату имеют:По словам Негерея, разработан законопроект о внесении изменений в некоторые законы, который расширит круг людей, которые могут получить компенсацию.Также, по его словам, если будет соответствующее решение суда в отношении людей, состоящих в гражданском браке, то они также имеют право на получение компенсации. В законопроекте предполагается, что на такую ​​компенсацию будут иметь право претендовать внуки, если детей нет в живых, а также взрослые дети.