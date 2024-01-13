Як за кордоном обміняти українське посвідчення водія на нове?

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 » Январь » 13 » 13:51:39
Обмін українського посвідчення водія актуальний, якщо відбулася зміна анкетних даних водія, минув строк дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповідає, що українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення. Обмін актуальний, якщо відбулася зміна анкетних даних водія, минув строк дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений.
У такому разі необхідно звернутися до відокремлених підрозділів ДП «Документ».
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45.
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45.
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.
Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.
Для обміну посвідчення необхідно підготувати такі документи:
Обслуговування можливе як за попереднім записом, так і в порядку живої черги.
Оплата за послугу здійснюється на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати із собою лише смартфон і реквізити банківської картки.