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ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 » Январь » 13 » 13:51:39

Як за кордоном обміняти українське посвідчення водія на нове?

13.01.2024, 14:07:39 156 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Як за кордоном обміняти українське посвідчення водія на нове?

Обмін українського посвідчення водія актуальний, якщо відбулася зміна анкетних даних водія, минув строк дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповідає, що українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення. Обмін актуальний, якщо відбулася зміна анкетних даних водія, минув строк дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений.

У такому разі необхідно звернутися до відокремлених підрозділів ДП «Документ».

Німеччина:

  • Берлін: ТЦ "Парк Центр". Am Treptower Park 14, 12435 (2 поверх)
  • Кельн: Händelstraße 25-29, 50674 Köln

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.

Польща:

  • Варшава: 02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 поверх);
  • Краків: 31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);
  • Гданськ: 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;
  • Вроцлав: 51-117, Tarczyński Arena.


Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.

Чехія:

  • Прага: 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на майданчику за ТЦ).


Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45.

Словаччина:

  • Братислава: 821 09, Mlynské nivy 5A (-1 поверх, територія автовокзалу).


Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45.

Туреччина:

  • Стамбул: 341 58, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркінг за ТЦ «Аеропорт»).


Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.

Іспанія:

  • Валенсія: ст. метро Xàtiva. Парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord
  • Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA)


Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.

Італія:

  • Мілан: ТЦ "Фіордалісо" Віа Е. Куріел, 25(Centro Commerciale Fiordaliso)
 

Документи для обміну посвідчення

Для обміну посвідчення необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про реєстрацію місця проживання;
  • довідку платника податків;
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (у разі такої зміни).


Обслуговування можливе як за попереднім записом, так і в порядку живої черги.

Оплата за послугу здійснюється на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати із собою лише смартфон і реквізити банківської картки.

Тэги: посвідчення водія, документи, за кордон, водители

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