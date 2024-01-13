Як за кордоном обміняти українське посвідчення водія на нове?

Обмін українського посвідчення водія актуальний, якщо відбулася зміна анкетних даних водія, минув строк дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповідає, що українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення. Обмін актуальний, якщо відбулася зміна анкетних даних водія, минув строк дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений.



У такому разі необхідно звернутися до відокремлених підрозділів ДП «Документ».

Німеччина:

Берлін : ТЦ "Парк Центр". Am Treptower Park 14, 12435 (2 поверх)

: ТЦ "Парк Центр". Am Treptower Park 14, 12435 (2 поверх) Кельн: Händelstraße 25-29, 50674 Köln

Польща:

Варшава: 02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 поверх);

02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 поверх); Краків: 31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);

31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С); Гданськ: 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;

80-309, Aleja Grunwaldzka 415; Вроцлав: 51-117, Tarczyński Arena.

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.



Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.

Чехія:

Прага: 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на майданчику за ТЦ).



Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45.

Словаччина:

Братислава: 821 09, Mlynské nivy 5A (-1 поверх, територія автовокзалу).



Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу – з 09:00 до 14:45.

Туреччина:

Стамбул: 341 58, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркінг за ТЦ «Аеропорт»).



Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.

Іспанія:

Валенсія : ст. метро Xàtiva. Парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord

: ст. метро Xàtiva. Парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA)



Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу – з 10:00 до 15:30.

Італія:

Мілан: ТЦ "Фіордалісо" Віа Е. Куріел, 25(Centro Commerciale Fiordaliso)

Документи для обміну посвідчення

Для обміну посвідчення необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про реєстрацію місця проживання;

довідку платника податків;

наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (у разі такої зміни).



Обслуговування можливе як за попереднім записом, так і в порядку живої черги.

Оплата за послугу здійснюється на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати із собою лише смартфон і реквізити банківської картки.