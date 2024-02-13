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Що приготувати на День святого Валентина 2024 – найкращі ідеї

13.02.2024, 19:31:23 1537 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Що приготувати на День святого Валентина 2024 – найкращі ідеї

День святого Валентина неможливо уявити без романтичної вечері при свічках. Що приготувати 14 лютого, якщо ви вирішили відзначити День закоханих у домашньому затишку?

Страви не обов’язково мають бути складними, головне – легкими і оформленими з вигадкою і любов’ю. Ще більше значення, мабуть, має антураж – свічки, приємна музика і красиво накритий стіл.

У такій обстановці кохана сприйме ваші старання як кулінарний шедевр. Ловіть рецепти!

Салат Негреско

Складові:

  • 400 г відвареного курячого філе;
  • два свіжих огірка;
  • чотири зварені круто яйця;
  • 200 г чорносливу;
  • 100 г твердого сиру;
  • 100 г волоських горіхів;
  • по шість столових ложок майонезу і йогурту грецького;
  • сіль за смаком.

Салат Негреско

Фото: recepty_vkusno_vsegd

Приготування:

  1. Куряче філе і яйця нарізати тонкою соломкою.
  2. Огірки і твердий сир натерти на крупній тертці.
  3. Чорнослив теж нарізати тонкими смужками.
  4. Волоські горіхи подрібнити в блендері.
  5. Майонез змішати з йогуртом або сметаною до однорідності.
  6. Всі продукти викладати шарами в порційні вазочки в такій послідовності: курка, яйця, огірки, чорнослив, горіхи, сир.
  7. Кожен шар перемащувати заправкою з майонезу і йогурту.
  8. Перед подачею поставити на годину до холодильника.
 

Яловичина у кисло-солодкому соусі

Складові:

  • 500 г яловичини;
  • одна цибулина;
  • перець і сіль за смаком.

Для соусу:

  • дві столові ложки меду;
  • один лимон;
  • дві столові ложки томатної пасти;
  • п’ять столових ложок соєвого соусу;
  • зубчик часнику;
  • 100 мл води.

Яловичина у кисло-солодкому соусі

Фото: kate_epil46

Приготування:

  1. Яловичину нарізати на шматочки середньої величини, цибулю – півкільцями і обсмажити на соняшниковій олії протягом 15-20 хв.
  2. Для соусу змішати мед, соєвий соус, томатну пасту і тертий часник.
  3. Обсмажене м’ясо поперчити, вилити в нього соус і протушкувати на середньому вогні хвилин 10.
  4. Додати воду і тушкувати під кришкою ще 10 хвилин.
  5. Можна подати з картопляним пюре.
 

Фаршировані курячі грудки

Інгредієнти:

  • чотири курячі грудки;
  • чотири шматочки моцарели;
  • чотири шматочки шинки;
  • 180 г брокколі;
  • яйце;
  • 1/2 столової ложки води;
  • 1/4 склянки панірувальних сухарів;
  • сіль і перець за смаком;
  • сушена петрушка.

Що приготувати на День святого Валентина 2020 – найкращі ідеї

Фото: food_blog_online

Приготування:

  1. Розділити броколі на суцвіття, відварити протягом двох хвилин і відразу ж опустити в холодну воду, щоб вони не втратили колір.
  2. Курячі грудки відбити, посолити і поперчити.
  3. На кожну викласти по шматочку моцарели і шинки.
  4. Скрутити в рулет і закріпити зубочисткою.
  5. Збити яйце з водою, вмочити кожен рулетик в яйце, потім в панірувальні сухарі.
  6. Викласти курячі рулетики у форму для запікання і поставити в розігріту до 175 градусів духовку на 30 хвилин.
 

Шоколадно-банановий тарт

Інгредієнти для основи:

  • 100 г вівсяного борошна;
  • 0,5 ч. л. розпушувача;
  • 70 г бананів;
  • один білок;
  • 0,5 ч. л. какао.

Інгредієнти для начинки:

  • 400 г сиру;
  • яйце;
  • жовток;
  • 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
  • 30 г какао;
  • 200 г бананів;
  • щіпка ваніліну;
  • підсолоджувач.

Що приготувати на День святого Валентина 2020 – найкращі ідеї

Фото: desserts.pp

Приготування:

  1. Банан перетерти в пюре, додати вівсяне борошно, розпушувач, какао, білок. Замісити еластичне тісто, викласти у форму, сформувати дно і бортики.
  2. Випікати в духовці на 190 градусах 15 хв.
  3. Всі інгредієнти для начинки збити блендером і викласти на готовий корж.
  4. Випікати на 180 градусах ще близько 40-45 хв.
  5. Дати тарту охолонути і поставити на пару годин в холодильник, а краще на ніч.

Владислава Ткаченко, Факти
Тэги: День закоханих, свято, Кулінарні рецепти, вечеря, Рецепти, день Валентина

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