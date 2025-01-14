Великдень у 2025 році. Чому «Паска» в один день у православних і католиків

У 2025 році усі християни попри різні календарі будуть святкувати Великдень одночасно - 20 квітня. Таке трапляється рідко - раз на 3-4 роки. Але це пов'язано зі специфікою вирахування цього свята та збігу астрономічних явищ. Хоча православні та католики намагаються домовитись, щоб і надалі разом святкувати Великдень, проте шансів на це практично немає.

Тож більша частина українців, які цього року святкуватимуть Великдень разом з усім західним світом, наступного повернуться до старої практики.

Хоча ще з вересня 2023 року Православна церква України та УГКЦ відмовились від старого Юліанського календаря та святкують Різдво 25 грудня, проте з Великоднем (у народі часто називають "Паска"), як і з низкою інших так званих рухомих свят, зокрема Трійці, зовсім інша ситуація.

Й новацій там швидко не буде.

Автор фото,УНІАН Великдень

Визначення Великодня для християн - це складна річ.

Через багато нюансів католики та православні мають великі розбіжності та сперечаються не одну сотню років.

Сто років тому Вселенський патріархат, а за ним і низка інших православних церков Європи, перейшли на новий календар. Але вони не наважились чіпати Великдень і досі відзначають його по-старому.

Як рахують Великдень

Проблема Великодня не вирішується простим переходом з Юліанського на новий календар через давній і глибокий спір.

Великдень прив'язаний не до дати, а до весняного рівнодення та повного місяця. І тут католики та православні давно розійшлись, хоча ці нюанси непросто зрозуміти та пояснити.

До Юліанського календаря прив'язана стара Пасхалія - методика визначення дати Великодня, яку в 325 році затвердив Нікейський собор ще єдиної тоді церкви.

Той собор встановив, що Пасха має відзначатись в першу неділю після першого повного місця після весняного рівнодення.

Автор фото,Богдан Андріїв/Міський голова Ужгорода Великдень

Нібито правило просте, але насправді схема розрахунків складна. Церковний календар з часом почав сильно відрізнятись від астрономічного. Тому весняне рівнодення на заході та сході після календарної реформи 16 століття почали розраховувати по-різному.

Якщо коротко, то розходження між датами Великодня за східною і західною традиціями спричинене різницею у вирахуванні весняного рівнодення через різницю між календарями в 13 днів. Після реформи західна традиція визначення весняного рівнодення більш наближена до астрономічного рівнодення, а східна може "запізнюватись".

Тому перший повний місяць після весняного рівнодення у всіх рахується інакше, й частіше за все у католиків він настає раніше.

Автор фото,Міський голова Ужгорода Великдень

До прикладу, за "цивільним календарем", який практично збігається з Григоріанським, весняне рівнодення в 2024 році буде 20 березня (за церковним - 21 березня). Перший повний місяць - 13 квітня, а тому Великдень у першу неділю після такого повного місяця - 20 квітня.

За Юліанським календарем весняне рівнодення 21 березня насправді настає 3 квітня. Але через те, що перший повний місяць після весняного рівнодення аж 13 квітня, тому й перша неділя після повні - свято Великодня - у католиків та православних збігається.

Так склалося, що у православних Великдень обов'язково має святкуватися після єврейської Пасхи, тоді як Григоріанський календар іноді порушує це правило.

Цього року Пейсах 12 квітня, тому і для православних дата 20 квітня для Великодня є прийнятною.

Наприклад, минулого року старий спосіб визначення рівнодення за Юліанським церковним календарем та пізній Пейсах вивів православний Великдень аж на 5 травня, тоді як католики його відзначили ще 31 березня.

Загалом Великдень за Григоріанським календарем у 45% випадків відзначають на тиждень раніше, ніж за Юліанським. У 30% випадків Великдень збігається (так і є 2025 року), 5% - різниця в чотири тижні, 20% - різниця аж в 5 тижнів (більш ніж місячний цикл - так було в 2024 році).

Різниці в два-три тижні не буває.

Як бачимо, якоїсь сакральної прив'язки до конкретної дати тут немає. Люди нормально сприймають і святкування разом, і окремо.

Спільне святкування Великодня у майбутньому

Що може бути легше, ніж домовитись спільно святкувати Великдень, подумає людина, яка не цікавиться складними підрахунками.

Тим паче, якщо можна спільно святкувати 20 квітня 2025 року, а потім 2028 року - 16 квітня, то чому ж не можна домовитись назавжди?

Ще минулого року навколоцерковні ЗМІ писали, що перемовники від Папи Римського та Вселенського патріарха працювали, щоб спробувати погодити спільну дату Великодня на майбутнє для всіх церков, які перейшли на новий календар.

Такі перемовини і спроби відбувались не раз з 17 століття і закінчувались невдачею.

Привід для цього зараз непоганий - 2025 року не тільки усі християни відзначають Великдень в один день, а ще й святкуватимуть 1700-ліття спільного для усіх Нікейського собору, який встановив правило обчислення Великодня.

Автор фото,УНІАН Великдень на фронті

Понад те, під час святкової служби 1 січня 2025 року Вселенський патріарх Варфоломій знову згадав про плани спільного святкування.

"Патріарх під час служби закликав до спільного святкування Великодня як символу християнського єднання", - йдеться у заяві Вселенського патріарха.

Проте шанси на це, як кажуть співрозмовники ВВС Україна в церковних колах, невеликі.

"Поки що це тільки слова", - коротко оцінив шанси на домовленість про постійне спільне святкування співрозмовник у Константинополі.

Зараз у світі існує стільки ліній розлому між католицькою та православними церквами з одного боку, та не менш значні розходження між самими православними, що досягти результату виглядає малореально.

Частина православних церков, як от Російська, Сербська, Грузинська та Єрусалимський патріархат, досі живуть за чистим Юліанським календарем, і вони не захочуть змінювати розрахунок Великодня за домовленістю Константинополя та Рима.

Тим більше на фоні великої війни Росії в Україні і відвертої підтримки Константинополем православного Києва. А Російська церква ще у 2018 році взагалі розірвала спілкування з Константинополем.

При цьому греко-католики Закарпаття, які не підпорядковуються УГКЦ та Святославу, а підлеглі напряму Риму, перейшли на чистий Григоріанський календар й тепер святкують усі свята з католиками.

Автор: Віталій Червоненко, ВВС Україна