Великдень 2023: що покласти у кошик до церкви та у скільки обійдуться святкові смаколики

Вже за тиждень віряни святкуватимуть Великдень — найголовніше і найбільше свято у християнстві, яке має безліч прекрасних традицій та звичаїв. Як заведено святкувати Воскресіння Христове в Україні? Що слід покласти у великодній кошик? Скільки цьогоріч коштують ці смаколики? Фахівці сервісу доставки продуктів Zakaz.ua проаналізували ціни у столичних супермаркетах та розповіли подробиці.



Напередодні великодніх свят ми підготували тематичний матеріал, в якому розповіли, як заведено святкувати Воскресіння Христове в Україні, що слід покласти у великодній кошик, а також фахівці Zakaz.ua з'ясували у скільки цьогоріч обійдеться приготування паски вдома та скільки коштують інші продукти до свята на поличках найбільших столичних мереж супермаркетів як-от: МЕТRO, «Ашан», NOVUS, VARUS, «МегаМаркет», «Восторг», «Космос» та «ЕКО маркет».



З’ясувалося, що найдорожчими у великодньому кошику будуть м'ясні продукти, яйця і паска домашньої випічки. В цілому, за розрахунками, собівартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом складе близько 175 грн за 1 кг.

Коли Великдень святкують в Україні

Великдень символізує світле воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття на горі Голгофі. Саме на честь Воскресіння сина Божого всі християни протягом сорока днів святкують Великдень. Свято є перехідним, тобто дата відрізняється кожного року та традиційно припадає на першу неділю після повного місяця, який приходить після весняного рівнодення. Наприклад, православна церква святкує всі релігійні свята за юліанським календарем, тому у 2023 році Великдень для православних припадає на 16 квітня. Католицька церква ж святкує за григоріанським календарем. Тому в католиків Великдень цьогоріч відбудеться на тиждень раніше та припадає на 9 квітня.

Як триває підготовка до свята?

Віряни готуються до Великодня дуже ґрунтовно. Щороку за 48 днів до Великодня вони дотримуються Великого посту — найдовшого і найсуворішого у році. На час посту не можна вживати їжу тваринного походження, пити алкоголь та лаятися нецензурними словами. Піст потрібен для того, щоб підготувати тіло і душу до святкування та зустріти Воскресіння Христове без гріха.



Перед самим святом Великодня на Страсному тижні у Великий Четвер прийнято фарбувати й розписувати яйця та пекти паски. Четвер називають Чистим, оскільки у цей день усі віряни прагнуть очистити розум та помисли, причаститися у храмі, присвятити цей день упорядкуванню будинку. Тому в українців є традиція зранку цього дня приймати душ або ванну, а також прибирати помешкання та мити вікна. Коли всі приготування виконанні, паски спечені та оздоблені, яйця пофарбовані і гарненько складені господинями у святкові кошики, час йти до церкви.



Опівночі з суботи на святкову неділю починаються богослужіння і хресний хід, присвячений приходу Великодня. Священнослужителі вітають прихожан, вигукуючи «Христос воскрес», а віряни відповідають «Воістину воскрес», підтверджуючи тим самим свою віру у те, що Ісус подолав смерть. Богослужіння проходить до чотирьох ранку, а після — священники окроплюють прихожан та їх пасхальні кошики свяченою водою.

Що покласти у кошик до церкви?

За традицією українці цього дня несуть до церкви на освячення кошики, наповнені до верху різними смаколиками, й доволі часто туди кладуть продукти, які нести до церкви небажано. Тому розповідаємо про основні складові великоднього кошику, які варто взяти до церкви, а від яких краще відмовитися. Адже кожен продукт у кошику — це своєрідний символ, що має відповідати традиції свята.

Оздоблення . Неодмінними атрибутами пасхального кошика в українців є вишитий рушничок та свічка. Рушничок символізує багатство ниток, сплетених з любов’ю і розумом. Сама ж нитка постає як символ життя, адже плетіння нитки є ознакою вічности, бо це процес, який можна продовжувати нескінченно. Свічка — як світло, яке виноситься назовні між людей.

. Неодмінними атрибутами пасхального кошика в українців є вишитий рушничок та свічка. Рушничок символізує багатство ниток, сплетених з любов’ю і розумом. Сама ж нитка постає як символ життя, адже плетіння нитки є ознакою вічности, бо це процес, який можна продовжувати нескінченно. Свічка — як світло, яке виноситься назовні між людей. Паска . Звичайно, що обов’язкова складова кожного кошику — це солодкий пасхальний хліб, який символізує воскресіння та небесне царство. Більш класичними вважаються паски пірамідальної форми, вони символізують гору Голгофу. Але у сучасних традиціях українців більш поширена паска циліндричної форми, адже випікати таку здобу значно простіше. Можна покласти кілька пасок, щоб одну з них після освячення залишити в церкві для нужденних, тим самим розділивши свято з іншими. Теж саме стосується і наступного продукту.

. Звичайно, що обов’язкова складова кожного кошику — це солодкий пасхальний хліб, який символізує воскресіння та небесне царство. Більш класичними вважаються паски пірамідальної форми, вони символізують гору Голгофу. Але у сучасних традиціях українців більш поширена паска циліндричної форми, адже випікати таку здобу значно простіше. Можна покласти кілька пасок, щоб одну з них після освячення залишити в церкві для нужденних, тим самим розділивши свято з іншими. Теж саме стосується і наступного продукту. Яйця. На Великдень заведено обмінюватися крашанками та писанками, бо яйце — це символ нового життя. Існує переказ, що коли Марія Магдалена прийшла до правителя Тиберія зі звісткою про воскресіння Христа, вона принесла з собою яйце. Але впертий правитель відмовився вірити у почуте. Він сказав, що людина не може воскреснути з мертвих так само, як і біле яйце, не може стати червоним. За легендою, після цих слів яйце стало яскраво-червоним.

Хрін та сіль . Хрін символізує нерозривний зв'язок із батьківщиною, міцну віру та незламний дух, що на часі дуже актуально для українців. А сіль символізує сімейний достаток. Покладіть трохи солі в великодній кошик і посоліть нею продукти, які ви подасте потім до святкового столу.

. Хрін символізує нерозривний зв'язок із батьківщиною, міцну віру та незламний дух, що на часі дуже актуально для українців. А сіль символізує сімейний достаток. Покладіть трохи солі в великодній кошик і посоліть нею продукти, які ви подасте потім до святкового столу. М'ясо . Звісно, не сире, а приготоване =) Можете покласти в кошик буженину, домашню ковбасу чи сало. А ось кров'янку краще залишити вдома. Освячення м’ясних страв сягає коренями ще до старозавітної Пасхи: на це свято споживали жертовне ягня.

. Звісно, не сире, а приготоване =) Можете покласти в кошик буженину, домашню ковбасу чи сало. А ось кров'янку краще залишити вдома. Освячення м’ясних страв сягає коренями ще до старозавітної Пасхи: на це свято споживали жертовне ягня. Молочні продукти. Наші пращури найчастіше клали у великодній кошик сири та молоко. Ці продукти символізують чистоту, самовідданість та любов Бога до людей. Тому їхня наявність у кошику бажана.



А от чого не радимо нести до церкви, так це алкогольні напої. За думкою деяких священників, навіть кагор жодного відношення до Великодня не має. Адже це вино підходить лише для причастя. Також заборонено освячувати матеріальні цінності, як-от гроші, гаманці, коштовні прикраси, ключі тощо. Також існує хибна думка, що освячені продукти потрібно до столу розрізати посвяченим ножем. Однак, ніж у жодному разі не можна нести до церкви. Адже за повір’ями, це може принести нещастя.

У скільки обійдеться цьогоріч великодній кошик?

Фахівці Всеукраїнського сервісу доставки продуктів Zakaz.ua проаналізували ціни у столичних супермаркетах на популярні продукти великоднього кошика у квітні та підрахували, скільки потрібно буде заплатити, щоб підготуватися до свята. З’ясувалося, що найдорожчими у великодньому кошику будуть м'ясні продукти, яйця і паска домашньої випічки. В цілому, за розрахунками Zakaz.ua, собівартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом складе близько 175 грн за 1 кг.

Як правило, для рецепту традиційної домашньої паски необхідні наступні продукти: яйця, цукор, цукати, родзинки, дріжджі, молоко, борошно, сметана, вершкове масло, цедра апельсину та ванільний цукор. Вагові родзинки та цукати цього року в супермаркетах коштують в середньому 169 грн/кг та 259 грн/кг відповідно. Борошно в середньому вартує 27,90 грн за кілограм, цукор — 23,90 грн/кг, сметана об’ємом 400 г — 31,90 грн, а пляшка чи пакет молока жирністю 2,5% — 29,90 грн.

Що точно не вдарить по гаманцю, так це дріжджі та ванільний цукор. 100 грамів дріжджів в середньому коштують у супермаркетах 14 грн, а ванільний цукор близько 2-х гривень за 10 грамів.

Що стосується дрібничок для декору, які знадобляться для оздоблення пасок та яєць, тут вже ціни різняться та залежать від різновиду прикрас. Однак, якщо говорити про мінімальну вартість, фахівці Zakaz.ua промоніторили асортимент супермаркетів та ціни на подібні товари й з’ясували, що вартість набору барвників для яєць цьогоріч стартує від 12,90 грн, а наклейки від — 8,90 грн.

Декоративна кондитерська присипка, якою зазвичай прикрашають паски, посипаючи її на глазур, нині вартує від 15 грн за 100 грн. Водночас глазур можна придбати по мінімальній ціні від 10,90 грн за 75 г.

Звичайно, у 2023 році в порівнянні з минулим роком, найбільше вражає вартість одного з головного символічного продукту свята — яєць, які подорожчали понад вдвічі та коштують нині в середньому 70 грн за десяток. Проте з позитивного варто зазначити, що ціни на цей продукт в останні кілька місяців стабілізувалися. Зокрема, як зазначають фахівці Zakaz.ua, напередодні свят в магазинах ритейлерів можна очікувати традиційні знижки та акції. Знайти найвигідніші пропозиції від супермаркетів можна на сайті або у мобільному додатку сервісу, де представлений вибір з поміж 13-ти популярних в Україні ритейл-партнерів компанії й обрати для святково шопінгу магазин з найкращими ціновими пропозиціями та тим самим заощадити свої кошти.

Як вже зазначалося, крім паски та яєць, у великодній кошик до церкви українці кладуть м’ясо, зазвичай буженину або домашню ковбасу, хрін, сіль, що також додає вартості кошика та складає значну частину бюджету на свято. У квітні напередодні Великодня вартість свинини та сала майже не змінилася, а в деяких супермаркетах вони коштують навіть дешевше, ніж у березні. Також варто нагадати, що на початку березня відносно лютого соковитий свинячий стейк без кістки подешевшав на 11% та вартує в середньому 234 грн/кг. Дешевше коштує лопатка на кісточці — ціна знизилась на 7% (144 грн/кг), стегно — на 3% (149 грн/кг) та грудинка свиняча на 6% (156 грн/кг). Ціни протягом місяця на ці товари не зазнали суттєвих змін. А от придбати вже готові традиційні м’ясні делікатеси для великоднього кошика буде дорожче. Середня ціна на домашню печену ковбасу в супермаркетах становить близько 449 грн/кг, тоді як запечена буженина вартує близько 469 грн/кг. З цього робимо висновок, що самостійно приготувати вдома ці смаколики буде значно дешевше.

“Щиро вітаємо вірян з прийдешніми святами та нагадуємо, що аналітики сервісу доставки Zakaz.ua будуть й надалі періодично підводити підсумки і інформувати аудиторію про динаміку цін та пропозицій на продукти харчування в українських супермаркетах”, — коментує Євген Нетреба, комерційний директор компанії.

Kateryna VozhzhovaHead of PR+380980121255k.vozhzhova@zakaz.ua