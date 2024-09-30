Привітання з Днем захисника України: листівки та картинки до дня українського козацтва

День захисників і захисниць України — це важливе національне свято, яке відзначається щороку 1 жовтня. Цей день є особливо значущим для українців, адже він покликаний вшанувати тих, хто героїчно боронить нашу державу від ворогів, захищаючи її суверенітет і незалежність. У часи, коли наша країна переживає складні випробування, це свято об’єднує усіх патріотів, спонукаючи висловлювати вдячність і підтримку нашим незламним героям. Привітання з Днем захисників і захисниць — це спосіб висловити слова пошани, гордості та підтримки тим, хто віддає своє життя і здоров’я заради мирного майбутнього України.

З Днем захисників та захисниць вітають усіх, хто присвячує життя захисту країни. ЖЖ ІНФО зібрав найщиріші та найкращі привітання в смс, листівках та картинках.

День захисників і захисниць України: привітання своїми словами та у віршах

З Днем захисників і захисниць України! Схиляємо голови перед вашою відвагою та силою. Ви – наші незламні герої, які стоять на сторожі миру та свободи рідної землі. Дякуємо за ваші жертовні серця!



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Вітаємо зі святом тих, хто боронить Україну! Ваші сміливі вчинки та непохитний дух – це фундамент, на якому тримається наша незалежність. Нехай кожен ваш день буде сповнений тепла та підтримки рідних!



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З Днем захисників і захисниць! Дякуємо вам за можливість жити у вільній країні. Нехай ваша сила та мужність завжди будуть на сторожі миру, а наші молитви супроводжують вас на кожному кроці.



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Честь і слава нашим захисникам та захисницям! Ви – справжні герої, що віддають усе заради України. Ми пишаємося вами і зичимо вам міцного здоров’я, непохитної волі та мирного неба!



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Дорогі захисники та захисниці України! Вітаємо вас із великим святом! Нехай ваші серця залишаються мужніми, а на душі завжди буде спокій, бо ми стоїмо поруч із вами у вашій боротьбі.



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Зі святом незламних! Ваші подвиги та самовідданість є прикладом для всіх поколінь. Дякуємо за мирне небо та кожен день, коли можемо жити у своїй вільній країні. Слава Україні!



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З Днем захисників і захисниць! Ваші жертовність і мужність – це найвища форма патріотизму. Ви – гордість нашого народу, і ми завжди будемо вдячні вам за ваше служіння!



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Дорогі захисники та захисниці! У цей день ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу землю, наших дітей та наше майбутнє. Нехай Божа опіка завжди буде з вами!



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Велика вдячність кожному захиснику та захисниці України! Ви віддаєте свої серця та життя, аби ми могли спокійно жити на рідній землі. Нехай ваш шлях завжди буде осяяний світлом нашої віри та підтримки!



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Слава нашим захисникам і захисницям! У цей особливий день ми віддаємо шану вашим подвигам. Нехай ваша мужність завжди буде підкріплена нашою любов’ю та підтримкою. Слава Україні!

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з 1 жовтня – Днем захисника і захисниці України! Це – свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю Вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя!

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Шановні захисники і захисниці України! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу Вам міцного здоров’я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаю Всіх із особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови – єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці її Покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців.

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Доньки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.



Привітальні картинки

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ДЕНЬ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ, КАРТИНКИ З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 2024

ПРИВІТАННЯ, КАРТИНКИ З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

ПРИВІТАННЯ, КАРТИНКИ З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 2024

Картинка День захисника України 2024

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2024

З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 2024