Справжні мутанти. Вовки в Чорнобилі виробили стійкість до онкології завдяки радіації

Мутантні вовки з Чорнобильської зони розвивають антиракові властивості через 35 років після ядерної катастрофи.Вивчання сірих вовків (Canis lupus), є відмінним вибором для розуміння того, як людство може лікувати рак у майбутньому. Це складне завдання і вчені не можуть просто вийти і опитати вовчий загін в лісі для отримання відповідей. Замість цього їм доводиться йти туди, де вовки і рак обов'язково зіштовхнуться.У 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув ядерний реактор, вивільнивши ракові випромінювання та опромінені залишки в навколишнє середовище, що призвело до найгіршої ядерної аварії в світі. Чорнобильська зона відчуження (ЧЗВ) - це 1000 километрів ділянка навколишньої місцевості, постійно висвітлена радіацією та покинута людьми. Проте дика природа, така як коні, вовки, ліси та гриби, відновилися.Кара Лав, еволюційний біолог і екотоксиколог у лабораторії Шейна Кемпбела-Стейтона в Принстонському університеті США, поєднала свою пристрасть до збереження та природних рішень для вивчення того, як вовки Чорнобиля виживають та процвітають незважаючи на накопичення радіоактивних часток у їхніх тілах.У 2014 році Лав та її колеги вирушили до Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ), наділили вовків радіоошийниками та взяли кров, щоб зрозуміти реакцію вовків на ракові випромінювання. Використовуючи спеціальні GPS-обручі, оснащені дозиметрами випромінювання, "ми отримуємо в реальному часі виміри того, де вони знаходяться і скільки [випромінювання] їм відкривається", - каже Лав. Вони виявили, що вовки Чорнобиля щодня висвічуються понад 11,28 мілірем випромінювання, протягом всього свого життя, що є понад 6 разів більше за легальний ліміт безпеки для середньої людської робочої сили.На відміну від вовків, які живуть виключно поза ЧЗВ, Лав виявила, що вовки Чорнобиля мають змінені імунні системи, схожі на імунні системи хворих на рак, які отримують лікування випромінюванням. І, що найважливіше, вона визначила конкретні області геному вовка, які, схоже, є стійкими до збільшення ризику раку. Більшість досліджень у людей виявили мутації, які збільшують ризик раку (наприклад, BRCA з раком молочної залози), але робота Лав сподівається визначити захисні мутації, які підвищують шанси вижити при ракових захворюваннях.На жаль, COVID-19 і війна, що триває в регіоні, не дозволили Лав та її співробітникам повернутися в ЧЗВ."Наш пріоритет - максимально убезпечити людей і співробітників, які там працюють", - каже вона. Хоча робоча етика Лав є непохитною, а результати захоплюючими, реальна небезпека для друзів і колег підкреслює, що жодне дослідження не відбувається у вакуумі, навіть якщо воно проводиться в такій ізольованій і покинутій зоні, як Чорнобиль. Після російського вторгнення в Україну ЧЗВ, можливо, стала ще більш небезпечною, оскільки бойовики встановили міни на цих вже опромінених полях. Це багатообіцяюча, небезпечна робота в невизначеному майбутньому.Лав представить цю роботу на щорічній конференції Асоціації інтегративної та порівняльної біології в Сіетлі.