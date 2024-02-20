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ЖЖ » Новини » Суспільство і влада » 2024 » Февраль » 20 » 19:27:34

Як записатися в єЧергу для перетину кордону 2024: покрокова інструкція

20.02.2024, 19:27:34 175 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Як записатися в єЧергу для перетину кордону 2024: покрокова інструкція

Завдяки застосунку єЧерга міжнародні перевізники можуть записатися в електронну чергу для швидкого перетину кордону.

Що таке єЧерга та як онлайн записатися в чергу — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

єЧерга на кордоні: інструкція запису онлайн

єЧерга — це електронна черга для швидкого перетину кордону на міжнародних пунктах пропуску. Вона дозволить автомобілям, що мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажу, записатися в електронну чергу та перетинати кордон вчасно й без очікування.

Електронна черга на кордоні дозволить зекономити час. Для того, щоб записатися, необхідно:

  • Зайти на сайт єЧерга та натиснути Стати в чергу.
  • Якщо ви вперше користуєтеся застосунком, то необхідно буде зареєструватися. Для цього ввести адресу електронної пошти, погодитися з політикою конфіденційності та натиснути Отримати код.
  • Він прийде на вказану адресу електронної пошти, після чого чотири цифри необхідно внести у відповідне поле реєстрації.
  • Далі треба ввести номер телефону, створити пароль та натиснути кнопку Зареєструватись.
  • Після цього натиснути Стати в чергу.
  • Обрати міжнародний пункт пропуску та натиснути Продовжити.
  • Після цього в графі Громадянство, у розділі Дані водія обрати Україна.
  • У відповідні поля внести: ім’я, прізвище водія, серію та номер закордонного паспорта, адресу електронної пошти та номер телефону.
  • Якщо водіїв декілька, натиснути Ще один водій або Продовжити.
  • Далі внесіть дані вантажного транспорту, оберіть країну реєстрації, тип та марку транспортного засобу.
  • Додатково вкажіть, чи їдете ви з напівпричепом, якщо так – внесіть його номер та натисніть Продовжити.
  • Якщо у водія присутній вантаж, у розділі Вкажіть задекларований вантаж необхідно внести номер митної декларації.
  • Натисніть Продовжити, перевірте внесені дані та натисніть Стати в чергу.
  • Після цього ви опинитесь в особистому кабінеті у розділі Активні черги. Тут міститься інформація про час очікування та орієнтовний час перетину кордону. За необхідністю час стояння у черзі можна продовжити на 4, 6, 8 або 10 годин. Для цього необхідно натиснути Переглянути.
 

Зверніть увагу, цю дію можна виконати ще раз після прибуття до буферної зони та верифікації Державною службою безпеки на транспорті.

Також ознайомитися з правилами реєстрації в єЧерга можна у відеоінструкції:

Тэги: кордон, транспорт, перевезення, грузоперевозки

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