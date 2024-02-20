Як записатися в єЧергу для перетину кордону 2024: покрокова інструкція

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Завдяки застосунку єЧерга міжнародні перевізники можуть записатися в електронну чергу для швидкого перетину кордону.

Що таке єЧерга та як онлайн записатися в чергу — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

єЧерга на кордоні: інструкція запису онлайн

єЧерга — це електронна черга для швидкого перетину кордону на міжнародних пунктах пропуску. Вона дозволить автомобілям, що мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажу, записатися в електронну чергу та перетинати кордон вчасно й без очікування.

Електронна черга на кордоні дозволить зекономити час. Для того, щоб записатися, необхідно:

Зайти на сайт єЧерга та натиснути Стати в чергу.

Якщо ви вперше користуєтеся застосунком, то необхідно буде зареєструватися. Для цього ввести адресу електронної пошти, погодитися з політикою конфіденційності та натиснути Отримати код.

Він прийде на вказану адресу електронної пошти, після чого чотири цифри необхідно внести у відповідне поле реєстрації.

Далі треба ввести номер телефону, створити пароль та натиснути кнопку Зареєструватись.

Після цього натиснути Стати в чергу.

Обрати міжнародний пункт пропуску та натиснути Продовжити.

Після цього в графі Громадянство, у розділі Дані водія обрати Україна.

У відповідні поля внести: ім’я, прізвище водія, серію та номер закордонного паспорта, адресу електронної пошти та номер телефону.

Якщо водіїв декілька, натиснути Ще один водій або Продовжити.

Далі внесіть дані вантажного транспорту, оберіть країну реєстрації, тип та марку транспортного засобу.

Додатково вкажіть, чи їдете ви з напівпричепом, якщо так – внесіть його номер та натисніть Продовжити.

Якщо у водія присутній вантаж, у розділі Вкажіть задекларований вантаж необхідно внести номер митної декларації.

Натисніть Продовжити, перевірте внесені дані та натисніть Стати в чергу.

Після цього ви опинитесь в особистому кабінеті у розділі Активні черги. Тут міститься інформація про час очікування та орієнтовний час перетину кордону. За необхідністю час стояння у черзі можна продовжити на 4, 6, 8 або 10 годин. Для цього необхідно натиснути Переглянути.

Зверніть увагу, цю дію можна виконати ще раз після прибуття до буферної зони та верифікації Державною службою безпеки на транспорті.

Також ознайомитися з правилами реєстрації в єЧерга можна у відеоінструкції:



