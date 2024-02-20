Як записатися в єЧергу для перетину кордону 2024: покрокова інструкція

Завдяки застосунку єЧерга міжнародні перевізники можуть записатися в електронну чергу для швидкого перетину кордону.
Що таке єЧерга та як онлайн записатися в чергу — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
єЧерга на кордоні: інструкція запису онлайн
єЧерга — це електронна черга для швидкого перетину кордону на міжнародних пунктах пропуску. Вона дозволить автомобілям, що мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажу, записатися в електронну чергу та перетинати кордон вчасно й без очікування.
Електронна черга на кордоні дозволить зекономити час. Для того, щоб записатися, необхідно:
- Зайти на сайт єЧерга та натиснути Стати в чергу.
- Якщо ви вперше користуєтеся застосунком, то необхідно буде зареєструватися. Для цього ввести адресу електронної пошти, погодитися з політикою конфіденційності та натиснути Отримати код.
- Він прийде на вказану адресу електронної пошти, після чого чотири цифри необхідно внести у відповідне поле реєстрації.
- Далі треба ввести номер телефону, створити пароль та натиснути кнопку Зареєструватись.
- Після цього натиснути Стати в чергу.
- Обрати міжнародний пункт пропуску та натиснути Продовжити.
- Після цього в графі Громадянство, у розділі Дані водія обрати Україна.
- У відповідні поля внести: ім’я, прізвище водія, серію та номер закордонного паспорта, адресу електронної пошти та номер телефону.
- Якщо водіїв декілька, натиснути Ще один водій або Продовжити.
- Далі внесіть дані вантажного транспорту, оберіть країну реєстрації, тип та марку транспортного засобу.
- Додатково вкажіть, чи їдете ви з напівпричепом, якщо так – внесіть його номер та натисніть Продовжити.
- Якщо у водія присутній вантаж, у розділі Вкажіть задекларований вантаж необхідно внести номер митної декларації.
- Натисніть Продовжити, перевірте внесені дані та натисніть Стати в чергу.
- Після цього ви опинитесь в особистому кабінеті у розділі Активні черги. Тут міститься інформація про час очікування та орієнтовний час перетину кордону. За необхідністю час стояння у черзі можна продовжити на 4, 6, 8 або 10 годин. Для цього необхідно натиснути Переглянути.
Зверніть увагу, цю дію можна виконати ще раз після прибуття до буферної зони та верифікації Державною службою безпеки на транспорті.
Також ознайомитися з правилами реєстрації в єЧерга можна у відеоінструкції: