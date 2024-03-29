«Раніше виробляли за рік, а тепер за місяць». Як зростає приватна оборонна промисловість України

Поки США і ЄС зволікають із постачанням необхідної зброї і боєприпасів, Україна намагається збільшити власне виробництво. Велику роль у цьому відіграють невеликі приватні підприємства, пише американське видання Associated Press.

У 2024 році український уряд виділив майже 1,4 мільярда доларів США на придбання та розробку зброї вдома. Це у 20 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

Інша помітна зміна полягає в тому, що значну частину зброї держава закуповує на приватних заводах. Вони з’являються по всій країні та швидко захоплюють галузь, у якій раніше домінували державні компанії, пише американське видання.

Приватний завод мін, який відкрили на Заході України минулого року, виготовляє приблизно 20 000 снарядів щомісяця.

Журналісти видання відвідали підприємство, яким керує 64-річний Анатолій Кузьмін. Раніше він жив у Мелітополі і очолював компанію, яка виготовляла сільськогосподарське обладнання. Але після початку російського вторгнення був змушений покинув свій дім.

У порівнянні з держаним оборонним сектором, який обмежує брак грошей і робітників та бюрократична тяганина, приватні підприємства працюють ефективніше, пише видання.



АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Військовий ЗСУ під Купʼянськом

Анатолій Кузьмін почав розробляти прототип мінометних снарядів ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і почала війну на Донбасі.

Минулої зими підприємець придбав великий склад і розгорнув у ньому виробництво. Він планує збільшити виготовлення снарядів до 100 000 одиниць на місяць, а також розробляти двигуни та вибухівку для безпілотників.

Кузьмі лише один із багатьох підприємців, які трансформують оборонну промисловість України. Сьогодні близько 80 її відсотків перебувають у приватних руках. Це різко контрастує лише минулим роком, а також із контрольованою державою оборонною промисловістю Росії.

Кожен щойно виготовлений снаряд ретельно загортають у крафтовий папір і упаковують в дерев’яні ящики. Їх відправлять до Румунії чи Болгарії, де їх начинять вибухівкою. І лише за декілька тижнів снаряди вже поїдуть на фронт.

Утім, хоч якою вражаючою є трансформація оборонного сектора України, країна немає шансів перемогти Росію без масової підтримки Заходу.

Росія також вкладає більше грошей у свою оборонну промисловість, що допомогло їй захистити економіку від західних санкцій. Міністр оборони країни Сергій Шойгу нещодавно похвалився збільшенням виробництва танків, безпілотників і боєприпасів.

За словами міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, у порівнянні з минулим роком Україна випустила в 40 разів більше мін і втричі збільшила виробництво боєприпасів для артилерії.

Також спостерігається бум стартапів із виробництва безпілотників, уряд окремо виділив на них приблизно 1 мільярд доларів.

"Те, що раніше виробляли за рік, ми зараз виробляємо за місяць", - цитує AP гендиректора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Снаряди на східному фронті

Утім, серед найбільших проблем підприємств - брак робочої сили та бюрократія, кажуть керівники.

"Попри труднощі, однією з історій успіху є українська індустрія дронів", - пише видання.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в Україні зараз близько 200 компаній зосереджені на безпілотниках. Обсяги виробництва зросли у 50 разів у порівнянні з минулим роком.

Однак самі дрони навряд здатні переломити ситуацію на фронті.

"У нас з Росією війна тільки двох ресурсів - живої сили і грошей", - цитує видання керівника асоціації українських оборонних індустрій. Показово, що правоохоронці арештовували Пашинського і він певний час провіз у СІЗО за старими звинуваченнями десятирічної давності. Один з головних приватних підприємців оборонної галузі вийшов із СІЗО під заставу у 272 мільйони гривень.

Також загрозу для українських оборонних підприємств становлять російські ракетні удари, які руйнують усі виробництва, які не можуть зберегти таємничість.