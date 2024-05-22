Японець Івао Хакамада 46 років провів у камері смертників і вийшов на волю. Тепер йому знову загрожує страта

88-річному японцю Івао Хакамаді знову загрожує смертна кара - через 56 років після першого смертного вироку за звинуваченням у пограбуванні та вбивстві начальника, його дружини та двох дітей.

Професійного боксера Хакамаду заарештували 1966 року, коли тіла чотирьох людей знайшли після пожежі на фабриці з переробки соєвих бобів неподалік Токіо.

Після 20 днів допитів він зізнався у вбивстві, проте на суді заявив, що це зізнання давав під тортурами. Адвокати підозрюваного наполягали на тому, що слідчі сфабрикували докази.

Проте в 1968 році Хакамаду визнали винним та засудили до найвищої міри покарання. Він провів 46 років у камері смертників і так потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

АВТОР ФОТО,AFP Івао Хакамада разом зі своєю сестрою у 2019 році



2014 року суд у місті Сідзуока довів, що ДНК засудженого не збігається з генетичним матеріалом крові, виявленим на місці злочину.

Суддя припустив, що слідство сфальсифікувало докази, та призначив новий розгляд, після чого Івао Хакамада вийшов на волю.

Однак суд Токіо рішення про повторний суд скасував, і вже здавалося, що колишній боксер на схилі років міг назавжди забути про прокурорів, суддів та тюремну камеру.

Але у 2023 році справа дійшла до Верховного суду Японії, який залишив рішення про повторний процес у силі.

Цей суд триває, і обвинувачення впевнене, що зможе довести вину Хакамади "поза розумними сумнівами", тобто остаточно. Захист наполягає на його невинуватості.

Півстолітня справа колишнього боксера, за якого заступилися інші японські боксери та організація Amnesty International, перетворилася в Японії на судовий серіал, за яким стежить уся країна.

Японська преса пише, що Хакамаді знову загрожує страта. Вирок очікують протягом найближчих місяців.

Японія - єдина велика розвинена демократія, крім Сполучених Штатів, де є смертна кара, і це рішення має у країні широку соціальну підтримку.

Прихильники Хакамади стверджують, що десятиліття, проведені ним в очікуванні смертної кари, переважно в одиночній камері, завдали непоправної шкоди його психічному здоров'ю.

Сам Хакамада сказав в інтерв'ю агенції AFP у 2018 році, що все його життя - боротьба, яку він веде щодня.