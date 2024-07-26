Порятунок від аномальної спеки: найкращі портативні кондиціонери у 2024 році. ВІДЕО

|ЖЖ » Новини » Інтернет і Технології » 2024 Июль 26 » 13:49:20
До рейтингу потрапили моделі, які під час тестів найкраще впоралися з охолодженням кімнати площею 167,64 квадратних метрів, які показали низький рівень шуму та енергоспоживання.
Літо 2024 року в Україні стало аномально спекотним і всі шукають способи, як швидко охолодити будинок або квартиру. Видання Business insider випробувало в роботі портативні кондиціонери і назвало найкращі моделі.
До списку потрапили такі пристрої:
Портативний кондиціонер LG Dual Inverter Smart Wi-Fi (LP1419IVSM) — це універсальний енергоощадний пристрій, яким можна керувати за допомогою телефону або голосу.
Він підходить для найрізноманітніших розмірів вікон, його легко переміщати і можна контролювати віддалено за допомогою спеціального додатка. Також під час тестування він продемонстрував найнижче енергоспоживання і показав хороші результати в тестах на охолодження. Модель підтримує голосових помічників Google Home і Alexa.
Площа охолодження становить 152 кв. м Гарантія: 1 рік. Вага: 32 кг. З додаткових функцій і аксесуарів є: режим осушення, вентилятор, пульт дистанційного керування і кріплення, відділення для шнура, відділення для віконних слайдерів, пінопластові ущільнювачі, захисні кронштейни для вікон, підтримка Wi-Fi.
Варто також зазначити, що LG LP1419IVSM — не найтихіший кондиціонер. Він шумить під час роботи на рівні 56 дБ, (приблизно так само голосно, як холодильник).
Портативний кондиціонер LG LP0621WSR — найдоступніший пристрій, який потрапив на тестування, він непогано справляється з охолодженням, водночас створюючи відносно мало шуму.
Кондиціонер підхожий для охолодження невеликих приміщень, має низьке енергоспоживання, легко налаштовується та встановлюється в більшість вікон/прорізів. Площа охолодження становить 76,2 кв. м. Гарантія: 1 рік. Вага: 27,2 кг.
Додатково виробник пропонує: осушення, вентилятор, пульт дистанційного керування, пінопластові ущільнювачі, захисні кронштейни вікон.
Як на низькій, так і на високій швидкості рівень шуму LG LP0621WSR був середнім — 55 дБ і 57 дБ відповідно.
Переносний двошланговий кондиціонер Whynter ARC-14S найкраще впорався з охолодженням випробувальної кімнати площею 167,64 кв. м — за 2 години температура в приміщенні знизилася на 3,6 градуса.
Модель поставляється з кришкою для зберігання, має трирічну гарантію на компресор, підхожий тільки для вікон довжиною до 116,84 см. До комплекту не входять пінопластові ущільнювачі.
Площа охолодження становить 152,4 кв. м. Гарантія на сам кондиціонер: 1 рік. Вага: 39 кг.
Додатково є: осушення, вентилятор, пульт дистанційного керування, кришки шлангів, вугільний фільтр, кришка для зберігання. Працює пристрій голосно: на рівні 58 дБ.
Кондиціонер Midea Duo Smart Inverter оснащений багатофункціональним застосунком, який під'єднується до Amazon Alexa і Google Assistant, а також працює з багатофункціональним застосунком SmartHome (iOS і Android) для голосового керування та чудово справляється з охолодженням, працюючи тихо.
Він простий в установці, проте має шланг дивної форми, який ненадійно з'єднується з віконною направною. Площа охолодження — 213,36 кв. м. Гарантія: 1 рік. Вага: 34 кг.
Додатково: осушення, вентилятор, дистанційне керування, пінопластові ущільнювачі, захисні кронштейни для вікон, ізоляція слайдера, підтримка Wi-Fi.
Портативний кондиціонер Friedrich Zoneaire з двома шлангами забезпечив найкраще охолодження і був найтихішим з усіх протестованих моделей — 48 дБ. Також він споживав менше енергії, ніж більшість пристроїв, що потрапили на тести.
Площа охолодження: 182,88 кв. м. Гарантія: 1 рік на пристрій + 5 років на систему холодоагенту. Вага: 29,1 кг.
Додаткові функції: осушення, вентилятор, Wi-Fi, дистанційне керування.
Встановити кондиціонер Friedrich вдалося за 15 хвилин, включно з підключенням до додатка FriedrichGo (iOS і Android). Однак перевстановленню кондиціонера в іншій кімнаті заважали два шланги.