Порятунок від аномальної спеки: найкращі портативні кондиціонери у 2024 році. ВІДЕО

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До рейтингу потрапили моделі, які під час тестів найкраще впоралися з охолодженням кімнати площею 167,64 квадратних метрів, які показали низький рівень шуму та енергоспоживання.

Літо 2024 року в Україні стало аномально спекотним і всі шукають способи, як швидко охолодити будинок або квартиру. Видання Business insider випробувало в роботі портативні кондиціонери і назвало найкращі моделі.

До списку потрапили такі пристрої:

Найкращий загалом: LG Dual Inverter Smart WiFi (LP1419IVSM).

Найкращий бюджет: LG (LP0621WSR).

Найкращий для великих приміщень: Whynter ARC-14S.

"Найрозумніший": Midea Duo Smart Inverter.

Найтихіший: Friedrich Zoneaire (ZCP12DB).

Портативний кондиціонер LG LP1419IVSM

Портативний кондиціонер LG Dual Inverter Smart Wi-Fi (LP1419IVSM) — це універсальний енергоощадний пристрій, яким можна керувати за допомогою телефону або голосу.

Він підходить для найрізноманітніших розмірів вікон, його легко переміщати і можна контролювати віддалено за допомогою спеціального додатка. Також під час тестування він продемонстрував найнижче енергоспоживання і показав хороші результати в тестах на охолодження. Модель підтримує голосових помічників Google Home і Alexa.

Портативний кондиціонер LG LP1419IVSM

Площа охолодження становить 152 кв. м Гарантія: 1 рік. Вага: 32 кг. З додаткових функцій і аксесуарів є: режим осушення, вентилятор, пульт дистанційного керування і кріплення, відділення для шнура, відділення для віконних слайдерів, пінопластові ущільнювачі, захисні кронштейни для вікон, підтримка Wi-Fi.

Варто також зазначити, що LG LP1419IVSM — не найтихіший кондиціонер. Він шумить під час роботи на рівні 56 дБ, (приблизно так само голосно, як холодильник).

Портативний кондиціонер LG LP0621WSR

Портативний кондиціонер LG LP0621WSR — найдоступніший пристрій, який потрапив на тестування, він непогано справляється з охолодженням, водночас створюючи відносно мало шуму.

Кондиціонер підхожий для охолодження невеликих приміщень, має низьке енергоспоживання, легко налаштовується та встановлюється в більшість вікон/прорізів. Площа охолодження становить 76,2 кв. м. Гарантія: 1 рік. Вага: 27,2 кг.

Портативний кондиціонер LG LP0621WSR

Додатково виробник пропонує: осушення, вентилятор, пульт дистанційного керування, пінопластові ущільнювачі, захисні кронштейни вікон.

Як на низькій, так і на високій швидкості рівень шуму LG LP0621WSR був середнім — 55 дБ і 57 дБ відповідно.

Переносний двошланговий кондиціонер Whynter ARC-14S

Переносний двошланговий кондиціонер Whynter ARC-14S найкраще впорався з охолодженням випробувальної кімнати площею 167,64 кв. м — за 2 години температура в приміщенні знизилася на 3,6 градуса.

Модель поставляється з кришкою для зберігання, має трирічну гарантію на компресор, підхожий тільки для вікон довжиною до 116,84 см. До комплекту не входять пінопластові ущільнювачі.

Переносний кондиціонер Whynter ARC-14S

Площа охолодження становить 152,4 кв. м. Гарантія на сам кондиціонер: 1 рік. Вага: 39 кг.

Додатково є: осушення, вентилятор, пульт дистанційного керування, кришки шлангів, вугільний фільтр, кришка для зберігання. Працює пристрій голосно: на рівні 58 дБ.

Портативний кондиціонер Midea Duo Duo Smart Inverter (MAP14S1TBL)

Кондиціонер Midea Duo Smart Inverter оснащений багатофункціональним застосунком, який під'єднується до Amazon Alexa і Google Assistant, а також працює з багатофункціональним застосунком SmartHome (iOS і Android) для голосового керування та чудово справляється з охолодженням, працюючи тихо.

Портативний кондиціонер Midea Duo Duo Smart Inverter

Він простий в установці, проте має шланг дивної форми, який ненадійно з'єднується з віконною направною. Площа охолодження — 213,36 кв. м. Гарантія: 1 рік. Вага: 34 кг.

Додатково: осушення, вентилятор, дистанційне керування, пінопластові ущільнювачі, захисні кронштейни для вікон, ізоляція слайдера, підтримка Wi-Fi.

Портативний кондиціонер Friedrich Zoneaire (ZCP12DB)

Портативний кондиціонер Friedrich Zoneaire з двома шлангами забезпечив найкраще охолодження і був найтихішим з усіх протестованих моделей — 48 дБ. Також він споживав менше енергії, ніж більшість пристроїв, що потрапили на тести.

Площа охолодження: 182,88 кв. м. Гарантія: 1 рік на пристрій + 5 років на систему холодоагенту. Вага: 29,1 кг.

Портативний кондиціонер Friedrich Zoneaire

Додаткові функції: осушення, вентилятор, Wi-Fi, дистанційне керування.

Встановити кондиціонер Friedrich вдалося за 15 хвилин, включно з підключенням до додатка FriedrichGo (iOS і Android). Однак перевстановленню кондиціонера в іншій кімнаті заважали два шланги.