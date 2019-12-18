Украинский институт национальной памяти направил Житомирскому горсовету письма о выполнении закона о декоммунизации относительно демонтажа памятных знаков Василию Кавуну, Василию Ямчинскому и Алексею Щасному.
На ближайшем заседании исполкома рассмотрят вопрос демонтажа. Об этом говорится в проекте решения исполнительного комитета, размещенном 17 декабря на сайте городского совета.
«Управлінню комунального господарства міської ради демонтувати: меморіальні дошки, присвячені Кавуну В. М. та Ямчинському В. М., що розміщені на фасаді житлового будинку по вулиці Чорновола, 6 та Щастному О. М., що розміщена на фасаді будинку по вул. Дмитра Донцова, 20 в м. Житомирі; пам’ятник (погруддя) Кавуну В. М., встановлений на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 імені Василя Михайловича Кавуна по вулиці Космонавтів, 3»
, - говорится в документе.
Также планируется изменить название общеобразовательной школы №22, лишив ее имени Василия Кавуна.
Это уже вторая попытка демонтировать мемориальные доски компартийным деятелям. В 2016 году исполнительный комитет отказался от демонтажа
, ссылаясь на то что, Кавун является почетным гражданином города и очень много сделал для развития Житомира.
Напомним, в 2011 году в Житомире состоялось торжественное открытие памятной доски
Герою Социалистического труда, первому секретарю Житомирского обкома КПУ, почетному гражданину Житомира Василию Кавуну. Доска установлена на доме, где он жил. Также возле школы №22 был открыт бюст.
За время руководства Кавуна в Житомире активно велось жилищное строительство, сооружались крупные предприятия, построены Городской парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, подвесной мост, реконструирован стадион и построены комплексы для детского отдыха.
Попытка №2: Институт нацпамяти хочет, чтобы в Житомире демонтировали памятник Василию Кавуну
Ключевое слово "За время руководства"... Обычный чиновник, винтик, от которого в совке практически ничего не зависело. Все решалось на уровне Совмина СССР.
Только сейчас плебеи могут туда попасть
Бувша база відпочинку "Динамо" була віджата обкомом КПСС і на її місці збудована шикарна дача Кавуна.
А щоб до неї добиратись- проклав асфальтову дорога, котра є і зараз.
Починається вона перед Гуйвою і йди в ліс прямо до його хоромів.
Так що він доброго зробив для українців, чому мовчиш?
Еще знаю про масштабное жилищное строительство, как он инспектировал без предупреждения сельхоз предприятия. Как долго он выбивал в центре мост через Каменку на Богунию.
Так что насчет злыдней?
Та дуже просто.
В СССР жили на порядок гірше ніж в інших Европейських країнах. Тотальний дефіцит всього, голодомори, ГУЛАГИ і знищення молоді в різних гарячих точках при "виконанні інтернаціонального боргу"(зможеш пояснить хто коли і що кому заборгував7).
Оце і є заслуга КПСС і його високопосадовця Кавуну і ця руйнівна політика привела до знищення СССР.
А він не високопосадовець КПСС, котра організувала голодомори і ГУЛАГИ? Ця партія визнана злочинною на державному рівні.
Ти підтримуєш злочинців?
Ах да ти ж вата, підтримуєш і окупантів.
По темі є що сказать?
Приходилось бывать. Даже сейчас щик. Дубовые двери, освальт в лесу, колючая проволока...
Как говорится земля стекловатой...
Ахаха. Это пять!
Как к члену августейшей?
И не знаешь что такое стоять год в очереди за сраной житомирской стенкой? или ремонтировать всратую в говно "бесплатную" квартиру? или драться за получение пятачка говна в буках, куда 40 минут ехать и час пешком идти?
Коли ми на час його правління навіть не досягли рівня життя і промислового розвитку довоенної Германії!
То які ви випускали "високотехнологічні" вироби що є конкурентними в Світі?
Бо був я на цьому об'екті і бачив примітивні процеси без всякої автоматизації.
И какая сотня командировочных если на Силикатном это была зарплата слесаря КИПиА? Моя мать, директор школы, получала в 1980-м. 230 рублей и это было круто.
Инженер-проектировщик 140 руб.
Середня зарплата в 1980 році складала всього 140,06 рублів.
Тож ми говорим про людей, а не про собистість чи приближених до кормушки КПСС.
Люди прозябали, а якщо тобі особисто КГБ Кавуна як агенту ще добавляли то то інша справа.
50% людей отримували менше 140 рублів!!!
А якщо твоя персональна жопа сподобалась Кавуну котрий тобі призначив підвищену зарплатню і ти жирував разом зі злочинним КПСС, то інші люди не могли собі купити навіть необхідних речей і економили на всьому і в першу чергу на своєму шлунку.
Оце і є "заслуга" мосвинського ставленика.
То які він "подвиги" зробив на житомирщині що його возвеличили в статуї.
Это их работа если что. И оплачиваемая очень богато. Дети/внуки где? Правильно, в Москве. Кусочек пирога до сих пор доедают. И на праправнуков хватит.