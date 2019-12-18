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2019 » Декабрь » 1808:33:29

Попытка №2: Институт нацпамяти хочет, чтобы в Житомире демонтировали памятник Василию Кавуну

Сегодня, 08:35:29 1270 42 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Попытка №2: Институт нацпамяти хочет, чтобы в Житомире демонтировали памятник Василию Кавуну

 Украинский институт национальной памяти направил Житомирскому горсовету письма о выполнении закона о декоммунизации относительно демонтажа памятных знаков Василию Кавуну, Василию Ямчинскому и Алексею Щасному.

На ближайшем заседании исполкома рассмотрят вопрос демонтажа. Об этом говорится в проекте решения исполнительного комитета, размещенном 17 декабря на сайте городского совета.

«Управлінню комунального господарства міської ради демонтувати: меморіальні дошки, присвячені Кавуну В. М. та Ямчинському В. М., що розміщені на фасаді житлового будинку по вулиці Чорновола, 6 та Щастному О. М., що розміщена на фасаді будинку по вул. Дмитра Донцова, 20 в м. Житомирі; пам’ятник (погруддя) Кавуну В. М., встановлений на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 імені Василя Михайловича Кавуна по вулиці Космонавтів, 3», - говорится в документе.

Также планируется изменить название общеобразовательной школы №22, лишив ее имени Василия Кавуна.

Это уже вторая попытка демонтировать мемориальные доски компартийным деятелям. В 2016 году исполнительный комитет отказался от демонтажа, ссылаясь на то что, Кавун является почетным гражданином города и очень много сделал для развития Житомира.

Напомним, в 2011 году в Житомире состоялось торжественное открытие памятной доски Герою Социалистического труда, первому секретарю Житомирского обкома КПУ, почетному гражданину Житомира Василию Кавуну. Доска установлена на доме, где он жил. Также возле школы №22 был открыт бюст. 

За время руководства Кавуна в Житомире активно велось жилищное строительство, сооружались крупные предприятия, построены Городской парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, подвесной мост, реконструирован стадион и построены комплексы для детского отдыха.
Тэги: декоммунизация, Житомир, Кавун, исполком
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Комментариев: 42
galapagos
1 Джордж (galapagos)   • 08:41:10, Сегодня
+1

Давайте потом погруддя Сухомлину поставим. При ём тоже велось активное плиточно-дорожно-скверное:) строительство.

Ключевое слово "За время руководства"... Обычный чиновник, винтик, от которого в совке практически ничего не зависело. Все решалось на уровне Совмина СССР.
galapagos
2 Джордж (galapagos)   • 08:45:17, Сегодня
+1

А "дом где он жил", как полагается патрицию, шикарной планировки и высшего качества. Если кто не был в той пятиэтажке, в городе таких больше нет. Ограда, периметр, будка охраны до сих пор.
Только сейчас плебеи могут туда попасть
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:50:24, Сегодня
-2

Вы сделайте сначала хотя бы десятую часть того, что он сделал для города и области.
predi
5 predi (predi)   • 10:31:21, Сегодня
+2

А ти перерахуй його "здобутки" і поясни тоді чому народ жив в злиднях, а він шикував і майже весь час проводив на шикарній дачі біля Зарічан з обслугою і охороною?
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:33:26, Сегодня
-5

Не бреши, если не знаешь. И кто тебе сказал, что народ в злыднях жил?
predi
7 predi (predi)   • 10:53:05, Сегодня
0

Тоді ти недалекий і тупо не володієш інформацією.
Бувша база відпочинку "Динамо" була віджата обкомом КПСС і на її місці збудована шикарна дача Кавуна.
А щоб до неї добиратись- проклав асфальтову дорога, котра є і зараз.
Починається вона перед Гуйвою і йди в ліс прямо до його хоромів.
Так що він доброго зробив для українців, чому мовчиш?
Sams2
9 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:01:35, Сегодня
-5

Да знаю я про Кавунову дачу. Только она ему не принадлежала, кстати. Это тебе так, для общего развития.
Еще знаю про масштабное жилищное строительство, как он инспектировал без предупреждения сельхоз предприятия. Как долго он выбивал в центре мост через Каменку на Богунию.
Так что насчет злыдней?
predi
15 predi (predi)   • 11:09:49, Сегодня
+2

Насчет злиднів?
Та дуже просто.
В СССР жили на порядок гірше ніж в інших Европейських країнах. Тотальний дефіцит всього, голодомори, ГУЛАГИ і знищення молоді в різних гарячих точках при "виконанні інтернаціонального боргу"(зможеш пояснить хто коли і що кому заборгував7).
Оце і є заслуга КПСС і його високопосадовця Кавуну і ця руйнівна політика привела до знищення СССР.
Sams2
17 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:14:45, Сегодня
-2

Какие ГУЛАГи при Кавуне, идиот??? Какое же го*но в твоей голове...
predi
22 predi (predi)   • 11:20:25, Сегодня
0

и дебіл?
А він не високопосадовець КПСС, котра організувала голодомори і ГУЛАГИ? Ця партія визнана злочинною на державному рівні.
Ти підтримуєш злочинців?
Ах да ти ж вата, підтримуєш і окупантів.
Vlad-Zt
37 Vladimir (Vlad-Zt)   • 13:26:21, Сегодня
-3

Ойц, с кастрюле-унитазо-головыми нечего спорить! Это законченно-упоротые умственно отсталые существа
predi
39 predi (predi)   • 13:42:41, Сегодня
-1

Недоносок путінофлюгерський!
По темі є що сказать?
galapagos
10 Джордж (galapagos)   • 11:01:52, Сегодня
+3

Да, а "кавунові дачі" потом тоже кто-то отжал.
Приходилось бывать. Даже сейчас щик. Дубовые двери, освальт в лесу, колючая проволока...
Как говорится земля стекловатой...
Месть_королевы_Анны
11 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 11:05:04, Сегодня
-5

"освальт в лесу"

Ахаха. Это пять!
galapagos
13 Джордж (galapagos)   • 11:08:27, Сегодня
+4

А с вами сир только на старобританском наречии нужно общаться, а?
Как к члену августейшей?
Месть_королевы_Анны
16 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 11:11:37, Сегодня
-4

А сможете?
galapagos
25 Джордж (galapagos)   • 11:24:25, Сегодня
+2

English level B2+
Месть_королевы_Анны
32 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 11:56:26, Сегодня
-4

Тогда лучше на английском. А то вот эти "боян", "освальт", "нопример", "екстрадин" это жесть.
predi
34 predi (predi)   • 12:05:30, Сегодня
+2

Зі всіх клонів мінуснув першопроходимець ватностанний?
galapagos
8 Джордж (galapagos)   • 10:59:02, Сегодня
+1

А, то ты тоже из обкомовских/обслуги будешь?
И не знаешь что такое стоять год в очереди за сраной житомирской стенкой? или ремонтировать всратую в говно "бесплатную" квартиру? или драться за получение пятачка говна в буках, куда 40 минут ехать и час пешком идти?
Sams2
14 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:09:44, Сегодня
-1

Я работал простым наладчиком, и зарабатывал 450-550 руб в месяц. Да еще командировочных сотню. И мне не нужна была какая-то дача, если картошка 9 коп стоила, а мяса по 3.50 был полный базар. И квартира может у тебя была всратая, а у меня - нормальная трешка, ремонт, правда, делал сам. И мебель была не житомирская, хотя чем тебе житомирская не угодила?
predi
18 predi (predi)   • 11:15:31, Сегодня
0

І шо?
Коли ми на час його правління навіть не досягли рівня життя і промислового розвитку довоенної Германії!
Sams2
19 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:18:37, Сегодня
-3

Ну ты, может, и не достиг, а я - вполне. И я как раз занимался промышленностью, и отлично знаю ее уровень на то время. А ты - знаешь, или одни лозунги?
galapagos
21 Джордж (galapagos)   • 11:19:46, Сегодня
+3

Боян екстрадин?
Sams2
23 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:22:06, Сегодня
-3

Нет, это был ширпотреб, хотя и довольно высокотехнологичный по тем временам. Я занимался именно наладкой промышленного оборудования.
predi
24 predi (predi)   • 11:23:55, Сегодня
+1

Ну і шо ви випускали і в які країни експортували?
galapagos
26 Джордж (galapagos)   • 11:25:21, Сегодня
+3

овометры нопример.
Sams2
30 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:44:51, Сегодня
-3

Ну ты дебил... Я же говорю - я в пусконаладке работал, я ничего не выпускал, а занимался наладкой. А если ты имеешь ввиду "Электроизмеритель", то он продавал продукцию в 52 страны мира, в том числе и во всю западную Европу.
predi
33 predi (predi)   • 12:02:25, Сегодня
+1

А до чого "Электроизмеритель", якщо ти в робочий час лигав спирт на "Промавтоматиці"?
То які ви випускали "високотехнологічні" вироби що є конкурентними в Світі?
Бо був я на цьому об'екті і бачив примітивні процеси без всякої автоматизації.
galapagos
20 Джордж (galapagos)   • 11:19:16, Сегодня
+3

Врешь. Может в конце 80-х - начале 90-х и были такие з/п.
И какая сотня командировочных если на Силикатном это была зарплата слесаря КИПиА? Моя мать, директор школы, получала в 1980-м. 230 рублей и это было круто.
Инженер-проектировщик 140 руб.
Sams2
27 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:27:00, Сегодня
-3

У меня высшие разряды по многим специальностям, в том числе и по КИПиА. У нас в управлении моя зарплата была обычным делом. И нам нужны были люди, как и везде тогда. Согласен, что обычный инженер, бесполезно протирающий штаны в каком-то кабинете - получал 140. Но у нас люди не получали, а зарабатывали, и нужны были не люди с дипломом инженера, а именно инженеры, если ты понял о чем я. А сотня командировочных - сам считай - 3.50 суточных и 1 руб ночлежных в день. 4.50х22 раб. дня - 99 руб. А если работать без выходных - больше.
predi
28 predi (predi)   • 11:32:48, Сегодня
+3

Брехун з брехунів.
Середня зарплата в 1980 році складала всього 140,06 рублів.
Тож ми говорим про людей, а не про собистість чи приближених до кормушки КПСС.
Люди прозябали, а якщо тобі особисто КГБ Кавуна як агенту ще добавляли то то інша справа.
Sams2
29 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:41:30, Сегодня
-4

Средняя зарплата - это как средняя температура по больнице, включая морг. Ты, придурок, опять какими-то лозунгами, а я конкретно, как было у меня. Надо было прийти к нам в управление, и если хватило бы ума в голове - тоже так же зарабатывал бы.
predi
31 predi (predi)   • 11:55:37, Сегодня
+3

Ти дурак?
50% людей отримували менше 140 рублів!!!
А якщо твоя персональна жопа сподобалась Кавуну котрий тобі призначив підвищену зарплатню і ти жирував разом зі злочинним КПСС, то інші люди не могли собі купити навіть необхідних речей і економили на всьому і в першу чергу на своєму шлунку.
Оце і є "заслуга" мосвинського ставленика.
То які він "подвиги" зробив на житомирщині що його возвеличили в статуї.
Яблочный
35 Алексей Федорович (Яблочный)   • 12:18:51, Сегодня
+4

Ха, так слухай, з таких міркувань можна казати що зараз у нас люди по 20-40 тис. грн. заробляють і не бідують, бо хто хоче - той заробить. Це вже не говорячи про IT, де той хто дружить з головою може мати значно більше. А як поплакатись, то зразу ж пишете середню з\п. То лі дєло в совке, там середня не показник, да?
Vlad-Zt
38 Vladimir (Vlad-Zt)   • 13:32:30, Сегодня
0

Дык, чтобы такую зарплату получать, надо таки хоть немножко мозгов иметь у в голове, а у них - опилки-вопилки-кричалки-скакалки
garold
36 Кonstantin (garold)   • 12:49:11, Сегодня
+5

Это не значит если было так у тебя то было у всех,и за твою 9ти копеешную картошку кто то впахивал что бы в перспективе получить 5 руб. пенсию.Все не могут быть таким гениальным как ты,сантехник,строитель,уборщица ведь эти специальности не менее важны чем твоя ,да малоквалифицированные некоторые из них но что бы разница между твоими 450 и уборщицы 60 руб. огромная которая невилирует твоё утверждение что люди жили прекрасно,а теперь расскажи как можно хорошо жить за 60 руб. или за 5 руб. пенсии в селе и не быть в злыднях.
Provocateur
42 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:24:56, Сегодня
0

Вау. Причини совкодрочерства розкриті.
Provocateur
41 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:15:11, Сегодня
0

Хе-хе, цитуєш злочинного Сухомлина. Майже слово в слово. XD
німанд
4 Niemand (німанд)   • 09:58:51, Сегодня
0

Жодним чиновникам, колишнім чи нинішнім, жодних памятників не повинно бути ніде і ніколи. Незалежно від "заслуг".
galapagos
12 Джордж (galapagos)   • 11:05:12, Сегодня
+4

А давайте вообще каждому чиновнику, который хоть пальцем ударил, поставим памятник.
Это их работа если что. И оплачиваемая очень богато. Дети/внуки где? Правильно, в Москве. Кусочек пирога до сих пор доедают. И на праправнуков хватит.
pushistik13
40 Пушистик (pushistik13)   • 13:47:42, Сегодня
-1

надеюсь местный исполком в очередной раз пошлёт галицаев
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